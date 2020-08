Taylor Swift: ¡Folklore es el álbum más vendido por cuarta semana consecutiva!

El último álbum de Taylor Swift, "Folklore", ocupa el primer lugar por cuarta vez con el equivalente a 101.000 ventas en Estados Unidos, según Nielsen Music. Es el primer álbum de una mujer en pasar su mes de debut en el primer lugar desde el "25" de Adele a finales de 2015.

En su cuarta semana, "Folklore" tuvo números de transmisión relativamente modestos (70 millones de clics) que fueron fácilmente superados por "Shoot for the Stars Aim for the Moon" de Pop Smoke (123 millones) y "Legends Never Die" de Juice WRLD (117 millones), dos álbumes póstumos de jóvenes estrellas del rap.

Taylor Swift ha logrado vender el equivalente a 1,2 millones de copias con Folklore, convirtiéndose en el álbum más vendido de las últimas cuatro semanas

Pero "Folklore" derrotó a esos álbumes con sus ventas como un paquete completo, que tiene un peso mucho mayor en las listas de Billboard. "Folklore" tuvo 46,000 ventas como álbum completo, mientras que "Shoot for the Stars" tuvo solo 2,000 y aterrizó en el No. 2, y "Legends Never Die" vendió 3,000 copias y es el No. 3 (el factor decisivo fueron los números de transmisión).

Cuando lanzó “Folklore”, la cantante de 30 años pareció haber hecho todo lo posible al vender 17 versiones físicas de su álbum, incluidos vinilos de colores y obras de arte variantes, que inicialmente vendió solo a través de su sitio web. Pero cuando llegó la Semana 4, Swift todavía tenía un as más para jugar.

Taylor Swif sigue triunfando con “Folklore”

La intérprete de “The Lakes” envió copias firmadas del CD a pequeñas (y agradecidas) tiendas de discos de todo el país, que, naturalmente, las agotaron instantáneamente. En sus cuatro semanas a la venta, “Folklore” ha tenido el equivalente a 1,2 millones de ventas, incluidas 758.000 copias vendidas como un álbum completo.

Unas 15-16 horas de antelación. Ese es el tiempo con el que Taylor Swift anunció el lanzamiento sorpresa de “Folklore” en sus redes sociales. El álbum, que fue producido en plena pandemia, vio la luz el 24 de julio de 2020 de la mano de la discográfica Republic Records y logró vender 1,3 millones de copias en las 24 primeras horas. Sin duda todo un éxito.