Taylor Swift: Fans creen que Joe Alwyn escribió 2 canciones del nuevo álbum

Taylor Swift de 30 años, es la reina de los Easter eggs, y sus fans creen que han descubierto un nuevo en su próximo álbum, Folklore, que será lanzado el viernes 24 de julio.

Cuando Taylor Swift dio la noticia en una publicación de Instagram, reveló los nombres de todos los compositores con los que colaboró en el álbum, y los fanáticos piensan que William Bowery podría ser un seudónimo para su novio, Joe Alwyn.

"Escribí y grabé esta música de forma aislada, pero pude colaborar con algunos de mis héroes musicales [...] William Bowery (que coescribió dos conmigo)", escribió Taylor Swift en Instagram, mientras agradecía a sus colaboradores musicales.

¿Quién es William Bowery, co-compositor de Taylor Swift?

Los fans notaron rápidamente que había muy poca información en línea sobre el compositor, y que el nombre William podía referirse al bisabuelo de Alwyn, William Alwyn, quien era compositor, director y profesor de música.

William Bowery podría ser un seudónimo de Joe Alwyn para "Folklore"

Mientras tanto, "Bowery" podría ser una referencia a una de las primeras reuniones de la pareja en 2016. El 12 de octubre, Taylor Swift asistió a un concierto de Kings of Leon, seguido de una fiesta en el Hotel Bowery con sus amigas, Dakota Johnson, Cara Delevingne, Lorde, Zoe Kravitz, Suki Waterhouse, Lily Donaldson y Martha Hunt.

Joe Alwyn también fue visto en el lugar esa misma noche. ¿Coincidencia? ¡Solo tendremos que esperar para descubrirlo!

Taylor Swift ama los seudónimos

Taylor Swift no es ajena al uso de seudónimos. Ella co-escribió el éxito de 2016 de su ex novio Calvin Harris "This Is What You Came For", bajo el seudónimo de Nils Sjoberg.

Taylor Swift y Calvin Harris salieron juntos en 2015 durante 15 meses

Swifties también estaban convencidos de que hubo una conspiración detrás de una versión de su éxito de 2017 "Look What You Made Me Do" que apareció en el programa de televisión Killing Eve después de que Taylor Swift acudió a Twitter el 24 de mayo para compartir la reinterpretación de la canción como una melodía oscura e inquietante para la banda sonora de la serie.

"¡MUY IMPRESIONADA sobre este cover de lwymmd en @KillingEve por Jack leopards y el club de delfines!", escribió Taylor Swift.

VERY STOKED about this cover of lwymmd on @KillingEve by Jack leopards & the dolphin club!! pic.twitter.com/fhkLfOssfm — Taylor Swift (@taylorswift13) May 25, 2020

Te puede interesar: Taylor Swift envía mensaje por coronavirus, pide a sus fans ser más responsables

La confusión surgió rápidamente porque nunca se había oído hablar de la banda, Jack Leopards & Dolphin Club, y parece que esta canción es la única que se les atribuye. Además de eso, Nils Sjoberg, figura en los créditos de productor de la pista. ¡Taylor Swift ciertamente ama sus Easter eggs!