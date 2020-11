Taylor Swift: Fans celebran 12 años del álbum “Fearless”

Hoy en día Taylor Swift es una de las cantantes más premiadas, galardonadas, y reconocidas en todo el mundo, llenando estadios importantes de todo el planeta debido a que su talento para cantar y componer ha empatizado con una gran audiencia.

Sin embargo, los comienzos de esta famosa fueron muy diferentes, siendo una artista más pequeña, con un amor a la música country, y apoyada, arropada, de otros artistas ya consolidados en su momento, como los Jonas Brothers y Miley Cyrus.

En ese sentido, hace 12 años la cantante estrenaba su segundo álbum de estudio Fearless, el cual ya la consolidó aún más como la artista que es hoy en día pues incluye canciones como Love Story, White Horse, y You belong with me.

De hecho, este álbum también incluye el sencillo “Fifteen” el cual fue la primera presentación de esta cantante en los Grammys, junto a Miley Cyrus, quien presentó a la famosa ante toda la industria en este importante momento.

Los logros de Fearless

Cuando se estrenó este álbum, debutó en el número uno del Billboard 200 con 592 mil copias vendidas, y estuvo en la cima durante 11 semanas consecutivas, siendo el reinado más largo de la década de los 2000.

Además, a lo largo de los años se han vendido cerca de 7.2 millones de copias, tan solo en Estados Unidos, siendo certificado con Diamante en dicho país. Eso sin contar las numerosas críticas positivas que recibió de grandes músicos y productores de la época, quienes reconocieron la gran labor de composición de esta intérprete.

Asimismo, la versión LP del álbum ha vendido 17 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los más vendidos en este formato.

Sin duda, este álbum fue un parteaguas para la carrera musical de la intérprete estadounidense, y por ello, los fans no pueden dejar de reconocer y recordar lo mucho que les ha dado este material discográfico.

