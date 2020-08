Taylor Swift: Fan encuentra CDs autografiados de 'Folklore' y los devuelve

Los primeros días de la semana pasada se corrió la voz rápidamente entre los admiradores más leales de Taylor Swift de que la joven cantante estaba enviando copias autografiadas de su último álbum, "Folklore", a tiendas de discos independientes seleccionadas en los Estados Unidos.

Tom Smith, gerente de Exclusive Co. en Green Bay, Wisconsin, dijo que se enteró el viernes de que su tienda recibiría una caja de CDs firmados de Swift, que llegaría el sábado. Smith dijo que recibió algunas llamadas de los fanáticos y confirmó que un envío de los codiciados CDs de 'Folklore' se dirigía a la tienda.

Al devolverlos la fan dijo:

Solo había un problema: Exclusive Co. abre a las 10 a.m. Smith dijo que UPS entregó la preciosa carga a las 9:45 a.m. y dejó que un fan acampado fuera de la tienda recibiera la caja. "Me acerco y una de las personas que están fuera de la tienda me entregó la caja y me dijo que UPS le pidió que la firmara", dijo Smith a TODAY.

Entró en su tienda y abrió la caja, donde vio 30 copias de "Folklore" firmadas por Swift. A las 10 a.m., Smith abrió las puertas a los clientes. Dijo que la mujer que le dio la caja le preguntó qué había dentro. Él le dijo que eran CDs autografiados de Swift, y ella dijo que supuso que podría haber sido eso.

me parece imposible imaginar que vayas a la tienda de la esquina y estén los CDs firmados por taylor swift pic.twitter.com/uuEatsp5nL — juan` (@onlytheseven) August 20, 2020

La fan de Taylor Swift entregó los CDs

"Dije, 'Gracias por no irse con esto'", mencionó Smith. "Ella dice, 'Taylor no hubiera querido que me fuera con esto'". Smith dijo que la fanática podría haberse ido fácilmente con los CDs firmados por la cantante de "Cardigan" y haberlos vendido en línea por miles de dólares. Le dijo al Green Bay Press Gazette que toda la caja podría haber costado fácilmente 9,000 dólares.

Una fan de Taylor Swift encontró una caja de CDs autografiados de 'Folklore' y no dudó en devolverlos

"Es realmente entrañable", dijo. "Taylor Swift hace mucho el bien con su música, y puedes ver cómo también llega a sus fans". Las 30 copias se vendieron por $1,99 cada una en la tienda y desaparecieron en cuestión de horas. Smith dijo que la tienda también tenía copias para los fanáticos que llamaron con anticipación y se comprometieron a recogerlas ese mismo día.

"Fue genial ver algunas caras nuevas y viejos habituales", dijo. "¡Me mantuvo saltando!" Smith también dijo que estaba muy agradecido de que la intérprete de "The Lakes" decidiera hacer algo especial para las tiendas de discos independientes. "Antes de Internet, las tiendas de discos eran las que hacían todo el trabajo pesado y ayudaban a hacer y deshacer a los artistas", dijo.

"No es que Taylor sea prometedora y tenga que pasar por el aro para que su nombre salga a la luz. Lo ha logrado, así que verla mostrar su amor por las tiendas independientes es realmente genial y apreciado". Sobre la buena acción del aficionado al devolver los CDs firmados, Smith dijo: "Es alentador. Gente, sigan haciendo lo correcto. Con el tiempo, cambiarán el mundo. Sólo sigan así".