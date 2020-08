Taylor Swift: Fan DESCUBRE que mercancía de "Folklore” contiene secretos

La música Taylor Swift nunca deja de hacer pensar a sus fanáticos con pistas secretas escondidas en sus letras y videos musicales. Un mes después del lanzamiento de su séptimo álbum, “Folklore”, los fanáticos continúan descubriendo easter eggs, incluido uno sobre el cárdigan que puede haber inspirado una canción.

Cuando lanzó el álbum sorpresa “Folklore”, la artista también debutó con el sencillo principal, "Cardigan", y un video musical que lo acompaña. La canción trata sobre mirar hacia atrás en un amor que terminó en un desamor y, junto con "August" y "Betty", cuenta la historia de un triángulo amoroso ficticio.

Taylor Swift es conocida por esconder pistas en sus letras y videos musicales, pero ahora la cantante podría haber escondido easter eggs en la mercancía de "Folklore”

Aunque Swift mantuvo su álbum en secreto para la prensa y sus fanáticos, envió a muchos de sus amigos famosos (como Selena Gomez) un regalo que revelaron después del lanzamiento: un cárdigan real de su tienda de productos. Luego, junto con otras prendas de vestir, estuvo disponible para que los fanáticos la compraran.

Un mes después del lanzamiento de "Folklore", los fans han comenzado a recibir sus productos, incluido el cárdigan. Y pueden haber notado, como señaló una fan, que se parece mucho a un cárdigan que la propia cantante usó hace más de una década, salvo por un pequeño (pero importante) detalle.

El cárdigan de “Folklore” y este cárdigan que Taylor usó en un clip del 2009 son básicamente lo mismo

Taylor Swift y los easter eggs de "Folklore”

"Está bien, no sé si alguien más ha visto esto, pero el cárdigan de “Folklore” y este cárdigan que Taylor usó en su vlog del 2009 son básicamente lo mismo", escribió en Twitter. "Pero ahora tiene estrellas que se ganó con sus cicatrices". Los fanáticos creen que este es un auténtico easter eggs de Swift.

En el video (arriba), la intérprete de "The Lakes" viaja desde todo el mundo, incluso en una gira promocional en el Reino Unido. La toma en la que lleva puesto el suéter (que tiene una herradura bordada en él, en lugar de las estrellas) se toma mientras viaja desde Inglaterra, que, como señaló el usuario de Twitter, es "territorio de Joe".

TE PUEDE INTERESAR: Taylor Swift: ¿Quieres más de "Folklore"? ¡Tenemos justo lo que necesitas!

Si bien se cree que la historia que se cuenta en "Cardigan" es principalmente ficticia, eso no significa que no se basó en sus propios sentimientos sobre su novio inglés, Joe Alwyn. Y otras pistas de “Folklore”, como los temas "Invisible String" y "The Lakes", que explican cómo la ayudó a recuperarse en tiempos difíciles.