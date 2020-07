Taylor Swift ¿Estrena video en Bandamax? se convirtió en Ana Bárbara

La cuarentena por Coronavirus ha dado mucho tiempo libre a los internautas, a quienes el aburrimiento y la creatividad los llevan a hacer videos para divertir a todo el mundo, tal es el reciente caso de un video de la cantante estadounidense Taylor Swift.

Y es que recientemente un video comenzó a hacerse viral en donde la llamada “Tay Tay”, conquistó a los internautas “interpretando” la canción “Loca” de Ana Bárbara, evidentemente todo como parte de un montaje.

Fue con unas imágenes del video de Blank Space, la canción “Loca” y el logotipo de Bandamax que la galardonada estrella se volvió viral, pues por el movimiento de sus labios al cantar pareciera que, en verdad está cantando la canción de Ana Bárbara.

Mira el video de Taylor Swift

Esta no es la primera vez que la cantante de “All To Well” es víctima de este tipo de videos, pues ya le había pasado en una ocasión siendo la modelo de un video parecido, pero en esa ocasión no era ella la que cantaba.

AJSJAJAJAJAJ NOOOO PRIEMRO DIJE PARECE TAYLOR SWIFT EN EL BANDAMAX DESPUES DIJE SÍ ES TAYLOR EN EL BANDAMAX Y LUEGO DIJE TAYLOR EN EL BANDAMAX?? i stan https://t.co/joh0OTeN8U — r e c k l e s s (@ghostinatlantis) May 5, 2020

Además Taylor Swift no es la única famosa que ha sido viralizada de esta manera, pues en una ocasión Dua Lipa interpretó “Bandido” de Ana Bárbara de la misma manera, a través de un montaje con su canción “Don't Start Now”.

Asimismo, la propia cantante Lady Gaga ha sido comparada con Pilar Montenegro, después de que viralizar un video suyo pero con el fondo de la canción “Quítame ese hombre”, otro clásico de la música grupera.

Te puede interesar: Dua Lipa baila al ritmo de las canciones de Ana Barbara y causa furor en redes

La creatividad de los internautas no se acaba, y nos deja cómicos momentos protagonizados por nuestros intérpretes favoritos, y no solo las cantantes estadounidenses, pues tambien la Boy Band BTS ha tenido este tipo de montajes, con el video de Boy With Luv, pero con la canción Yo No Fui de Pedro Fernández.