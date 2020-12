Taylor Swift: Esta es la extensa lista de sus enemigos

La industria artística es muy competitiva por lo que el camino de un artista puede estar marcado por varios enemigos, un ejemplo claro de esto es Taylor Swift, quien en el transcurso de su carrera no solo amasó una gran fortuna, sino que también se hizo de enemistadas quienes le declararon la guerra públicamente.

Una de ellas es la larga y pública batalla contra Scooter Braun y Big Machine Label por los derechos de sus primeros seis álbumes, pero tras el anuncio que Taylor Swift podría regrabar sus canciones de sus primeros seis álbumes el hashtag #TaylorIsFree se convirtió en tendencia para celebrar el hecho.

El hecho de regrabar de nuevo no solo unas canciones sino que seis álbumes completos para ser la dueña de estas canciones, ya es considerada como una jugada histórica en el mundo de la música.

Taylor Swift y sus enemigos

Big Machine Label: Taylor Swift sacó un "nuevo" álbum en abril y la cantante escribió en Instagram que no había aprobado la publicación y que la grabación ya era una actuación que hizo para la radio en 2008.

Después añadió, "Me parece que Scooter Braun y sus proveedores de fondos, 23 Capital, Alex Soros y la familia Soros y The Carlyle Group han visto los últimos balances y se han dado cuenta de que pagar 330 MILLONES de dólares por mi música no era exactamente una decisión inteligente y necesitan dinero".

Taylor Swift vs Big Machine Label.

Scott Borchetta: Este drama tiene bastante tiempo, cuando la rubia criticó al CEO de su anterior discográfica, Scott Borchetta, debido al mal trato que recibió como clienta y lo poco que le importaron sus sentimientos cuando decidió vender la discográfica a uno de sus enemigos.

Justin Bieber y otras estrellas le llamaron la atención a la interprete de Floklore por poner a sus fans en contra de Braun, pero Swift habló directamente de Bieber en su carta, en relación con una 'broma' que él había hecho sobre su enemistad con Kanye West.

Knye West: Su enemistad ya tiene más de una década y comenzó en los VMA de 2009, cuando West interrumpió ael discurso de agradecimiento de Swift, arruinando su reputación en el proceso.

Kim Kardashian: Cuando Taylor Swift criticó en los Grammy a quienes se aprovechaban de los logros o la fama de otros. A la esposa de West no le gustó. Ella le dijo a GQ que Taylor sabía que West iba a sacar la canción y que incluso la había llamado para pedirle permiso.

Kim entonces publicó varias historias de Snapchat que confirmaban que West había llamado a Swift para pedirle aprobación de la canción.

Katy Perry había sido una de sus peores enemigas desde 2012. En Twitter, Perry dijo que Swift era Regina George con piel de cordero.

Las dos salieron con John Mayer y se enviaron piques continuamente. Swift sacó 'Bad Blood' y Perry se la devolvió con 'Mad Love', un perfume que lleva el nombre de las letras de Swift. Sin embargo, ahora todo eso es agua pasada y Perry incluso ha salido en el videoclip de Swift 'You Need to Calm Down'.

not a lot going on at the moment pic.twitter.com/54uGPH1ysF — Taylor Swift (@taylorswift13) November 22, 2020

Miley Cyrus: Está le dijo al New York Times que no tenía intención de estar en el círculo de Taylor Swift. Desde entonces, no se han hablado. Otra es Nicki Minaj quien en 2015, atacó verbalmente los MTV Video Music Awards por despreciarla nominando un vídeo en el que aparecían mujeres muy delgadas cosa que Swift se lo tomó mal y tuiteó que nunca la había dejado de querer y apoyar y que no era propio de ella hacer aquello.

Rihanna: Todo comenzó cuando la mulata se distanció de ella diciendo que simplemente creía que eran muy diferentes. Al menos, no hubo sangre.

Otros artistas que han tenido roces con Taylor Swift

Lady Gaga Demi Lovato Lorde Tina Fey y Amy Poehler Kendall Jenner Zayn Malik Camilla Belle Calvin Harris Joe Jonas John Mayer Jake Gyllenhaal Harry Styles Chloë Grace Moretz Ed Droste

