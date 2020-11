Taylor Swift: Emma Stone revela cuál es su canción favorita de “Folklore”/Foto: Pinterest

La músico Taylor Swift ha tenido muchos amigos famosos a lo largo de su carrera. Desde compañeros artistas como Selena Gomez hasta modelos como Karlie Kloss, ha estado cerca de muchos de ellos durante años. Pero, ¿Swift sigue teniendo una relación cercana con la actriz Emma Stone, de quien se hizo amiga hace más de una década?

Stone fue un miembro original del "escuadrón de chicas" de Swift. Fueron fotografiadas juntas en eventos como dos estrellas en ascenso a fines de los 2000.

Swift asistió al estreno de la primera película de la actriz en el papel principal, Easy A, en 2010, como su cita. Al año siguiente, Stone le entregó a la cantante un premio en los Teen Choice Awards.

“Mis amigas son increíbles y estoy muy agradecida de tenerlas, [pero] las que son como hermanas para mí son Selena Gomez y Emma Stone”, dijo Swift a PopSugar en 2011 poco después de los TCA.

La cantante dijo: “Pueden predecir mis pensamientos; Los conozco desde hace tanto tiempo que es genial tener amigas tan cercanas".

Las amistades cambian con el tiempo. Durante los pocos años que siguieron, Swift y Stone se mantuvieron unidas, pero fueron vistas juntas cada vez menos a medida que sus carreras crecían.

Stone estuvo en una de las fiestas del 4 de julio de Swift en 2014, pero no fue parte del video musical de la cantante "Bad Blood" ese año.

Más recientemente, Swift ha hablado sobre la atención de los medios en torno a su grupo de amigos. “Cuando tenía veintitantos me encontré rodeada de chicas que querían ser mi amiga”, le dijo a Elle en 2019. “Así que lo grité desde los tejados, publiqué fotos y celebré mi recién descubierta aceptación en una hermandad”.

¿Stone le presentó a Swift a Joe Alwyn?

Swift nunca ha aclarado a los medios exactamente cómo se conocieron ella y el actor Joe Alwyn. Pero a partir de pistas en entrevistas y su música, muchos han deducido que interactuaron por primera vez en la Met Gala 2016. En ese momento, Swift estaba saliendo con el DJ Calvin Harris, y después de que rompieron, se la vio con el actor Tom Hiddleston.

Se dice que Emma fue quien presentó a Taylor con su actual novio Joe Alwyn durante la fiesta del MET Gala del 2016/Foto: Beautiful Ballad y W Magazine

Cuando los informes sobre la relación de Swift con Alwyn se rompieron en 2017, los tabloides como el Daily Mail establecieron una conexión entre Stone y Alwyn, quienes habían sido anunciados como protagonistas de la película “The Favourite”.

Pero el casting de Alwyn no se informó hasta después de que él y Swift comenzaron a salir. Sin embargo, Swift y Stone se vieron en el estreno.

Stone dice cuál es su canción favorita de Folklore

En noviembre de 2020, Stone volvió para la secuela animada, The Croods: New Age. Debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), las giras de prensa habituales no se realizan.

Sin embargo, Stone respondió a las preguntas enviadas virtualmente por niños para People. Un niño le preguntó cuál es su canción favorita de Swift. "Eso es muy, muy difícil", respondió Stone.

La actriz añadió: “Porque me gustan muchas de ellas. En realidad, eso es casi imposible. Tiene un nuevo álbum que acaba de salir llamado Folklore, y me encanta esta canción, 'August' en este momento. Lo estaba escuchando hoy temprano. Pero me gustan muchas de ellas, por lo que es muy difícil elegir".

Aunque Emma y Taylor han tenido que separarse un poco por sus carreras y su vida personal, es seguro que las artistas siguen siendo buenas amigas. ¿Te gustaría ver a Stone en algún video musical de Taylor Swift? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

