Taylor Swift: El antes y después del famoso “Squad” ¿Dónde están ahora?

Taylor Swift se hizo conocida por estar rodeada de sus amigas famosas, a quienes también se les conocía comúnmente como miembros de su "Squad" o "escuadrón", que lideró los medios de espectáculos a mediados de 2010.

Desde elegir a sus amigas para su vídeo musical, "Bad Blood" hasta llevarlas al escenario durante su gira de "1989", Taylor Swift hizo públicas muchas de estas conexiones cercanas.

Hoy en día, no hay tantas reuniones del "squad" completo, pero muchos de esos miembros originales todavía tienen una relación con Taylor Swift. Ya sea que estén cerca, o simplemente apoyan desde lejos, esto es lo que el "squad" está haciendo ahora.

Karlie Kloss

Karlie Kloss, considerada la mejor amiga de Taylor Swift

En el momento en que se conocieron, Karlie Kloss era una nueva modelo en escena, quien solidifico su nueva amistad con Taylor Swift en un viaje por carretera a Big Sur.

A lo largo de los años, a los tabloides les gustaba especular que los dos tuvieron una pelea, pero en una entrevista de 2019 con la revista Time, Karlie Kloss confirmó que todavía es amiga de Taylor Swift.

Además de modelar, Karlie Kloss ahora interpreta a la presentadora de "Project Runway" de Bravo y dirige el campamento gratuito "Kode with Klossy" para ayudar a las jóvenes a aprender a programar.

Cara Delevingne

Cara Delevingne y Taylor Swift en pasarela de Victoria´s Secret

Cara Delevingne y Taylor Swift parecieron vincularse después del desfile de modas de Victoria's Secret 2013, en el que Swift actuó y Delevingne modeló. Poco después, las dos fueron vistas pasando el rato en la ciudad de Nueva York.

La modelo y actriz era uno de los amigas de Taylor Swift que apareció en el vídeo musical de "Bad Blood".

Desde que conoció a Taylor Swift, Cara Delevingne ha pasado principalmente del modelaje a la actuación, interpretando a Enchantress en "Suicide Squad" (2016) y protagonizando "Valerian and the City of a Thousand Planets" (2017). Recientemente, estuvo en la serie de televisión "Carnival Row" y apareció en el video musical "Nightmare" de Halsey.

Las dos amigas no han sido vistas juntas en algunos años y, en 2017, los fanáticos señalaron que el nombre de la modelo no se verificó en la "camiseta del squad" de Taylor Swift en el vídeo musical "Look What You Made Me Do".

Pero en 2019, Cara Delevingne dejó en claro que sigue siendo amiga al publicar en Instagram para felicitar a Taylor Swift por el lanzamiento de su último álbum, "Lover".

Cara Delevingne apareció recientemente en la edición de junio de Variety, y Taylor Swift envió un correo electrónico a la publicación para la historia de portada, escribiendo: "Cara es extrema, excéntrica, divertida, amorosa y profundamente leal".

Selena Gomez

Selena Gomez, la amiga que los Jonas Brothers dejaron a Taylor Swift

Selena Gomez y Taylor Swift se conocieron en 2005 y según la latina se conocieron porque ambas estaban saliendo con uno de los hermanos Jonas en ese momento.

"Ella era la chica con el pelo grande y rizado y los brazaletes y las botas de vaquero, y yo definitivamente era prometedora. Simplemente hicimos clic", dijo Selena Gómez.

Selena Gomez promovió su propia carrera musical e incluso interpretó "Hands to Myself" con Taylor Swift durante una parada de la gira Reputation en mayo de 2018.

"La razón por la que es una de mis mejores amigas es porque esta persona nunca me ha juzgado por una decisión que he tomado. Siempre me ha conocido donde he estado", dijo Selena Gómez en el escenario, "Ella me animó cuando no tenía nada por lo que animarme. Y no sé si sería tan fuerte como soy si no te tuviera a ti y a tu familia".

Taylor Swift y Selena Gomez siguen siendo amigas cercanas y, a menudo, se animan mutuamente en línea. Cuando Swift lanzó "Lover" y Gomez lanzó "Lose You to Love Me", ambas promocionaron las canciones de la otra en sus historias de Instagram.

Selena Gomez lanzó su nuevo programa de cocina HBO Max, y Taylor Swift hizo una aparición sorpresa por vídeollamada en uno de los episodios, donde fue presentada como su "mejor amiga".

Blake Lively

Hijos de Blake Lively son inspiración para música de Taylor Swfit

No está claro cuándo se conocieron Blake Lively y Taylor Swift, aunque fueron vistas juntas en un parque temático en Australia en 2015. Lively y su esposo, Ryan Reynolds también asistieron a la icónica fiesta del 4 de julio "Taymerica" en 2016.

Algunos de los papeles cinematográficos más recientes de la estrella de "Gossip Girl" incluyen "The Rhythm Section" (2020) y "A Simple Favor" (2018). Blake Lively también ha tenido tres hijas con Ryan Reynolds.

Los dos todavía parecen ser cercanas. La voz de James, la hija de Blake Lively, se escucha en la canción "Gorgeous" de Taylor Swift de 2017, la pareja de actores también acudieron a la fiesta de Nochevieja de 2019 de Swift y la acompañaron a celebrar su 30 cumpleaños.

En el último álbum de Taylor Swift, "Folklore", la canción "Betty" presenta a dos de los nombres de la hija de Blake Lively, James e Inez. Debido a eso, los fanáticos rápidamente especularon que su tercera hija, quien nació en 2019, se llama Betty.

Lorde

Lorde y Taylor Swift se unen por amor a la música

Después de que Lorde irrumpió en escena con su sencillo "Royals", Taylor Swift le envió flores. Finalmente, los dos cantantes se encontraron en Shake Shack y formaron una amistad.

De hecho, Taylor Swift le dijo a PopCrush que Lorde fue una de las primeras personas en escuchar "1989" antes de su lanzamiento. Lorde también actuó como estrella invitada en Washington durante la gira "1989".

En 2017, después de que una publicación informara erróneamente que ella y Taylor Swift estaban distanciadas, Lorde tuiteó: "Quiero decir una vez más que Taylor ha estado ahí para mí en todos mis momentos de luz y oscuridad en los últimos cinco años. Todos ellos".

Lorde, por su parte, ha tenido una carrera sensacional y siguió a su álbum debut con el aclamado "Melodrama" de 2017. Según los informes, la cantante está trabajando en nueva música.

Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld dice que ya no es tan cercana a Taylor Swift

La actriz / cantante, Hailee Steinfeld apareció en un montón de publicaciones de Taylor Swift en Instagram en la "era del squad", estuvo en el vídeo "Bad Blood" e incluso subió al escenario durante una de las famosas apariciones del "squad" en la gira de "1989".

En ese momento, Hailee Steinfeld era mejor conocida por su papel en la serie "Pitch Perfect" y su álbum de 2015 "HAIZ".

Hailee Steinfeld le dijo a la revista Seventeen en 2016 que no pasa tanto tiempo con Taylor Swift como la gente podría haber supuesto, pero que la considera una amiga.

Hoy en día, la carrera musical de Hailee Steinfeld ha pasado a un segundo plano con respecto a su exitosa carrera como actriz con créditos recientes como "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2019), "Between Two Ferns: The Movie" (2019) y "Charlie's Ángeles "(2019). También protagoniza la serie de Apple TV Plus "Dickinson".

Camila Cabello

Camila Cabello se convierte en "telonera" de Taylor Swift

Camila Cabello le dijo a Teen Vogue que conoció a Taylor Swift en los MTV Video Music Awards 2014, donde se armó de valor para saludarla y decirle que era fan de su música.

Los dos se llevaron bien rápidamente y, en marzo de 2015, Taylor Swift incluso le organizó a Camila Cabello una fiesta épica de cumpleaños número 18 a la que asistieron los miembros del "squad", Selena Gomez, Hailee Steinfeld, Lorde y HAIM.

Más tarde ese mes, fueron fotografiadas juntas en los iHeart Radio Music Awards.

Camila Cabello fue telonara para Taylor Swift en su gira, Reputation de 2018. En 2019, Cabello y Halsey actuaron con Swift durante su medley en los American Music Awards, el mismo evento en el que Cabello presentó "Señorita" con Shawn Mendes.

Taylor Swift también apoyó a Camila Cabello cuando lanzó su álbum "Romance" al publicarlo en su historia de Instagram. Actualmente, la cantante está terminando de filmar el nuevo remake de "Cinderella".

Emma Stone

Emma Stone acude a Alfombras Rojas con Taylor Swift

Según los informes, Emma Stone y Taylor Swift se conocieron en los Young Hollywood Awards en 2008 y se hicieron amigas rápidamente. En ese momento, la actriz ya había estado en la exitosa comedia "Superbad" (2007) y rápidamente estaba en camino a la lista A.

Emma Stone incluso llevó a Taylor Swift como su cita para el estreno en 2010 de su película "Easy A".

Aunque Emma Stone no tiene Instagram y en realidad no apareció en muchas de las fotos del "squad" de Taylor Swift de la era 2015-2016, parece que todavía conoce a la cantante e incluso asistió a la gira Reputation en Nueva Jersey en julio de 2018.

En cuanto a su carrera, Emma Stone fue nominada a un Globo de Oro y un Oscar en 2019 por "La Favorita". Sus otros créditos recientes incluyen la miniserie de Netflix "Manic" y "Zombieland: Doubletap". Actualmente tiene varios proyectos en proceso, incluida una precuela de acción en vivo de "101 Dalmations" llamada "Cruella" que se lanzará el 28 de mayo de 2021.

Abigail Anderson

Abigail Anderson y Taylor Swift son amigas desde la escuela

Abigail Anderson Lucier es la amiga de la ciudad natal de Taylor Swift. Los dos se conocieron en la escuela secundaria, y su canción, "Fifteen" incluso está inspirada en la joven.

Taylor Swift llevó a Abigail Anderson como su cita para los Grammy en 2015. En 2017, Swift fue dama de honor en la boda de Lucier.

Abigail Anderson también ha asistido a la mayoría de los eventos de Taylor Swift, incluido "Taymerica" en 2018 y la fiesta de cumpleaños número 30 con temática navideña de la cantante.

Después del lanzamiento sorpresa de "Folklore" en julio, Taylor Swift le regaló a Abigail Anderson el cárdigan del merchandising del álbum,tras lo cual publicó una foto usándolo en Instagram.

"Taylor. Swift. Qué maravilla absoluta eres. Tu capacidad lírica para conmovernos es sísmica. Al igual que esta hermosa chaqueta de punto, este álbum es un sueño. Nunca he apreciado más tu arte. Este uno me hizo algo", escribió.

Ruby Rose

Ruby Rose, una de las amistades más recientes de Taylor Swift

Ruby Rose pareció hacerse amiga de Taylor Swift en algún momento después de que el video "Bad Blood" hiciera su debut, y la actriz hizo una aparición durante la parada de la gira "1989" en Nueva Orleans en 2015.

La actriz de "Orange is the New Black", también escribió una publicación extensa en su Instagram para felicitar a Taylor Swift por la gira.

En 2016, Taylor Swift le otorgó a Ruby Rose un premio en los GLAAD Media Awards 2016. La actriz publicó en su Instagram por el cumpleaños de Swift en 2017 y 2018, e hizo una historia de Instagram para ella en 2019.

Cuando Ruby Rose fue elegida originalmente para interpretar a Batwoman en el programa de The CW basado en DC Comics, Taylor Swift recurrió a Instagram para apoyarla. Sin embargo, la actriz anunció que dejaría la serie en mayo de este año.

Ed Sheeran

Ed Sheeran, uno de los mejores amigos de Taylor Swift

Ed Sheeran y Taylor Swift actuaron juntos en el Z100 Jingle Ball en 2012 después de que el británico apareciera en una canción de su álbum "Red" que se lanzó ese mismo año.

Taylor Swift también eligió a Ed Sheeran para ser telonero en su gira "Red", solidificando su lugar en el "squad". Después del tour la amistad siguió fortaleciéndose.

Ed Sheeran colaboró con Swift nuevamente en su álbum "Reputation", que fue lanzado en 2017.

El cantante de "Give Me Love" se encuentra actualmente en una pausa de la música y las redes sociales, pero él y Taylor Swift todavía parecen ser amigables.

En febrero, una fuente dijo que Ed Sheeran y su esposa, Cherry Seaborn, fueron vistos cenando con Taylor Swift y su novio, Joe Alwyn. Según los informes, estaban celebrando el 29 cumpleaños de actor en un restaurante de lujo de Londres.

Gigi Hadid

Gigi Hadid, otras modelo super amiga de Taylor Swift

Según los informes, Gigi Hadid conoció a Taylor Swift en 2014 en una fiesta previa a los Oscar con su amiga en común, Karlie Kloss.

Un año después, Gigi Hadid apareció en el vídeo musical "Bad Blood" de Taylor Swift, y en mayo de 2015, se unió a la cantante en el escenario como invitada especial para una de las paradas de su gira de "1989".

Gigi Hadid ha hablado con regularidad de Taylor Swift a la prensa, y la modelo le dijo a Elle Canada que el "escuadrón" era una fuente de empoderamiento femenino.

La modelo todavía es cercana a Taylor Swift y la llamó "una bendición e inspiración para mí y para muchos" en una historia de Instagram para el cumpleaños 29 de Swift. También estuvo presente en la alegre celebración por los 30 años de la intérprete.

Gigi Hadid está esperando su primer hijo con su novio intermitente, el músico Zayn Malik.

Lena Dunham

Lena Dunham, la inspiración feminista de Taylor Swift

En 2012, la destacada actriz y escritora Lena Dunham elogió la música de Swift en Twitter diciendo que habría escrito artículos sobre la cantante en la universidad si el álbum "Red" existiera entonces.

Taylor Swift respondió y dijo que le encantaba el programa de HBO de Lena Dunham "Girls", y luego Dunham supuestamente le envió un DM diciendo que estaba emocionada por hacerse amigas.

En 2013, los dos se conocieron en persona en los Grammy, y en 2015 Lena Dunham fue parte del vídeo musical "Bad Blood".

Lena Dunham asistió a la gira Reputation de Swift en 2018 y le dijo a The Cut en noviembre de ese año que incluso ella estaba sorprendida de que todavía fuera amiga de la superestrella.

Dunham también mostró su apoyo a Taylor Swift en 2018 después de que la cantante rompiera su silencio político al respaldar públicamente a dos candidatos demócratas en Tennessee.

En el 2019, elogió a Taylor Swift en Instagram por su vídeo musical de "Me!" y publicó un sentido mensaje para el cumpleaños número 30 de la cantante más tarde ese año.

Lena Dunham estuvo recientemente en "Once Upon a Time in Hollywood" (2019).

Checa el vídeo de "Bad Blood" con todas las estrellas del Squad de Taylor Swift.

