Taylor Swift: El RANKING completo de todas las canciones de “Folklore”

Después de lanzar "Lover" en agosto de 2019, un álbum de 18 canciones, su set list más largo hasta la fecha, Taylor Swift regresó con su octavo álbum de estudio, "Folklore" de 16 canciones menos de un año después, ofreciendo una nueva visión atrevida de su arte sin una mala canción. en el nuevo lote.

Junto con los arreglos orquestales (Taylor Swift trabajó principalmente con Jack Antonoff y Aaron Dessner de The National en el nuevo álbum) y la composición audaz y exploratoria de "Folklore" ha maravillado por su consistencia, ya que se presenta sin retrasos o pasos en falso.

Por supuesto, ya tenemos nuestras canciones favoritas, pues las pistas de "Folklore" destacan de inmediato y, esperamos, se escuchen con más frecuencia en el futuro.

A continuación, los expertos musicales de Billboard presentaron su ranking preliminar de las mejores canciones en "Folklore" de Taylor Swift más la pista extra, "The Lakes".

17. "My Tears Ricochet"

Una escritura en solitario para Swift que es gótica tanto en tono como en lirismo: una despedida amarga se convierte en una muerte literal, como admite Swift, "No tenía la capacidad de ir con gracia".

"My Tears Ricochet" se convierte en un himno triste, con coros proporcionados por el coproductor Jack Antonoff como apoyo a Taylor Swift antes de deslizarse hacia el éter.

16. "The Lakes"

La pista extra proporciona una sensación de finalización a la historia de "Folklore", ya que Taylor Swift escapa de la sociedad moderna con su amada "musa" y encuentra inspiración artística en el mundo natural.

El arreglo aquí, todo florituras sinfónicas y violines cortantes, establece un tono aún más dramático para el rechazo de Taylor Swift de lo mundano.

15. "Illicit Affairs"

Una canción sobre el vacío del adulterio contiene el mismo tipo de bravuconería compositiva que puede navegar por un tema complicado: la voz de Taylor Swift resuena en una aguda puñalada en la segunda de cada cuatro líneas, y en la línea clave del coro, los círculos de lame de guitarra. un poco más pronunciado, lo que sugiere un ciclo que no se puede romper.

14. "Epiphany"

Sobre una cálida cama orquestal, Taylor Swift adopta un tono de canción para hablar sobre el trauma, primero en un campo de batalla, luego en una habitación de hospital, el dolor inunda su voz mientras canaliza la perspectiva de alguien que no puede entender lo que no tiene sentido.

"Epiphany" está afectando en su tono silencioso y yuxtaposición de escenas, mientras la voz de Taylor Swift grita hacia el final, pero luego cede a las cuerdas discretas de Dessner.

13. "Hoax"

La edición estándar de Folklore termina con una línea de piano descendente que no termina y una sensación de melancolía que no se resuelve por sí sola. "No quiero ningún otro tono de azul, pero tú / ninguna otra tristeza en el mundo lo haría", canta Taylor Swift, envolviéndose en una realidad imperfecta en lugar de buscar anteojos de color rosa.

Es una coda fascinante, y una que entra en conflicto directamente con la "Luz del día", que terminó con "Lover".

12. "Betty"

Un vívido recuerdo del arrepentimiento de la escuela secundaria, "Betty" le permite a Swift tejer una historia de toma de decisiones al azar, el dolor que aún se siente años después y una posibilidad incierta de reconciliación pública.

"Betty" juega con la perspectiva: ¿es este un recuerdo de Taylor o algo reanimado y cosido a los personajes? - pero cada detalle está cuidadosamente construido y suena verdadero.

11. "The 1"

“The 1” comienza el álbum en un tono conversacional, con Taylor Swift hablando en frases elípticas sobre sueños, recuerdos y la impermanencia del tiempo.

La influencia de Dessner es inmediata, incluida la interacción entre la guitarra y el piano en el arreglo, pero la pista permanece en gran parte sin adornos; imagina "The 1" como la evolución natural del anterior álbum de apertura de Taylor Swift, "I Forgot That You Existed" en Lover.

10. "The Last Great American Dynasty"

Antes de sumergirse en "La última gran dinastía estadounidense", vale la pena completar una investigación en Internet sobre la historia de Rebekah Harkness, cuyo matrimonio con Bill Harkness en 1947 la hizo exorbitantemente rica y chocó con su lado subversivo; ahora, décadas después de su muerte, Taylor Swift es propietaria de su antigua casa, apodada la "Casa de vacaciones", en Rhode Island.

Esto marca un nuevo tipo de narración para Taylor Swift, tan impregnado de observación histórica y salto en el tiempo, pero aún honrando el punto de vista de una mujer notable que se negó a ajustarse a las expectativas sociales.

9. "Mad Woman"

Un lamido de guitarra corre alrededor de una línea de piano mientras Taylor Swift dispara más vitriolo que el contenido en cualquiera de sus pistas anteriores, incluida una bomba bien colocada y la tesis agraviada, "Ellos dicen 'sigue adelante' / Pero sabes que gané".

Esta es una declaración de tierra quemada que habría sonado demasiado intensa incluso para Reputation, pero Taylor Swift se inclina hacia ella sin vacilar y la política de género en juego aquí: "A nadie le gustan las locas", se burla, antes de hacer caso omiso de esa crítica. y seguir enojado - haz que valga la pena.

8. "Peace"

Justin Vernon contribuyó a este punto culminante en la mitad posterior del álbum y, de hecho, "Peace" suena como Taylor Swift canalizando las texturas del álbum de Bon Iver, sus pensamientos llegan en explosiones agudas y potentes mientras los ritmos programados parpadean y una guitarra acústica se mueve.

Su composición es más ambiciosa, sin embargo, la piel de una relación se despoja para revelar los huesos, su pasión compensa la falta de un estilo de vida tradicional.

7. "Exile" (featuring Bon Iver)

En este dueto de Bon Iver, la voz ronca de Justin Vernon sobre un piano suave nota un tono inesperado en la primera mitad del álbum, mientras canta de traición, después del primer coro, aúlla en falsete, pero el romance que se derrumba en la exhibición es empujado desde diferentes ángulos.

Taylor Swift grabó su voz para "Exile" en Los Ángeles, mientras que Vernon grabó la suya en Fall Creek, Wisconsin; la distancia es adecuada y da una capa más profunda a la desconexión que afecta.

6. "August"

Después de conjurar vívidamente un recuerdo temprano en "Seven", la siguiente canción de la lista de canciones de Folklore muestra a Taylor Swift avanzando en sus recuerdos, hacia un romance de verano en la edad adulta que estaba destinado a no durar:

"¿Llamarás cuando vuelvas? ¿en la escuela? / Recuerdo que pensé que te tenía ”, se lamenta. “August” gana poder durante su puente, cuando la relación se agria pero Taylor Swift encuentra fuerza personal en el caos.

5. "This Is Me Trying"

La segunda mitad del álbum comienza con la voz de Taylor Swift que posee un brillo fantasmal, un órgano bostezando y guitarras eléctricas resonando, mientras toma forma uno de los coros más sencillos del álbum: “Solo quería que supieras / Que soy yo".

Con eso, "This Is Me Trying" muestra una de las fortalezas centrales de Taylor Swift: lanzar detalles líricos evocadores antes de concentrarse en un sentimiento universal en el gancho.

4. "Cardigan"

Sea testigo del detalle y la sabiduría de la composición de canciones de Taylor Swift aquí: "Cuando eres joven, asumen que no sabes nada", repite, mientras también reflexiona sobre las experiencias en High Line en Manhattan y el baile de borrachos bajo una farola.

A medida que la percusión tartamudeante persiste y la orquestación crece, ella sigue transformando el coro, los recuerdos regresan a ella hasta que alcanza la apoteosis de su anhelo en una sensacional demostración de emoción.

3. "Seven"

La suavidad del toque de Dessner se muestra completamente aquí: las cuerdas, la batería, los sintetizadores y la guitarra acústica se incorporan para un brillante recuerdo de la infancia, sin embargo, Taylor Swift es aún más dominante y ofrece una de las tomas vocales más matizadas de su carrera.

Frente a la intrincada producción, canta raps antes de retirarse en un falsete suplicante, sus imágenes están tan impregnadas de autenticidad que puedes oler el té dulce y los recortes de césped de su jardín.

2. "Mirrorball"

"Mirrorball", una canción indie-folk engañosamente simple y oscilante sobre la contorsión personal en aras de la realización romántica, encajaría perfectamente en cualquier lista de reproducción aprobada por Pitchfork junto con otros cantautores brillantes como Clairo y Phoebe Bridgers. Repleta de armonías y batería en vivo, la canción mantiene la voz de Swift como una resignación entrecortada, y el resultado es devastadoramente bonito.

1. "Invisible String"

Una canción de amor que te detiene en tus pistas que encuentra maravilla en la simplicidad, mientras Taylor Swift reflexiona sobre el viaje que la llevó a la felicidad, los bajos que la hicieron saborear más los altos y las serendipias que la vida nos brinda si tienes suerte.

Mientras tanto, Dessner combina las suntuosas complejidades de su composición con pulsos y ritmos sencillos. "Invisible String" es bueno para el primer baile de tu boda, un golpe emocional que perdurará dentro y fuera de la imponente discografía de Swift.

