Taylor Swift ¿Cuándo se podrá escuchar su nuevo álbum “Midnights”?

Taylor Swift es una multipremiada cantante que recientemente aprovechó una noche ganadora en los VMA's presentados por MTV, para anunciar el lanzamiento de un nuevo álbum, titulado 'Midnights'.

Se destaca que es un álbum inspirado en 13 noches de insomnio con una colección de canciones escritas a la mitad de la noche y del cual a continuación te mostramos algunos detalles y su fecha de lanzamiento.

Hay que destacar que los dos últimos álbumes lanzados por la cantante estadounidense, salieron a las plataformas apenas hace 2 años, estos álbumes titulados “Folklore” y “Evermore”, también fueron producciones ganadoras y multipremiadas, como lo fue el premio al video del año para la versión de 10 minutos de "All Too Well".

¿Cuándo llegará Midnights de Taylor Swift?

“MIdnights” estará disponible en todas las plataformas de streaming de música a partir del 21 de octubre y a pesar de que estamos a menos de 2 meses para el lanzamiento de este nuevo álbum, lo único que se sabe es que tendrá un total de 13 canciones.

No se conoce el título ni la duración, lo que sí se sabe, es que teniendo en cuenta el historial de lanzamientos de esta exitosa cantante, este nuevo álbum pondrá a Taylor Swift en los top charts una vez más.

El vestido de joyas de Taylor Swift

Taylor Swift no escatimó en glamur en los premios MTV Video Music Awards el domingo por la noche, luciendo un minivestido cubierto con cadenas de cristal de Oscar de la Renta.

Con un escote halter alto y muchos brillos, el atuendo equilibraba la elegancia con la sensualidad y dejaba entrever el torso de la cantante, pues Swift ya había anunciado su elección de vestuario en TikTok, publicando un video del antes y el después de su preparación para los premios.

Cabe destacar que todo esto al son del nuevo single de Blackpink, "Pink Venom", el último clip la muestra caminando hacia la cámara junto al coprotagonista del video, Dylan O'Brien, y la directora de fotografía, Rina Yang.

