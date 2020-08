Taylor Swift: ¿Cuál de sus famosos amigos tiene la FORTUNA más grande?

Cualquiera que sea fanático de Taylor Swift sabe que a lo largo de los años, ha salido con muchas otras caras famosas hasta el punto en que la gente comenzó a referirse a ellos como "su equipo (squad)".

Por supuesto, aunque Taylor Swift, con su patrimonio neto de 400 millones de dólares, es la más rica de su grupo de famosas amistades, es seguro decir que sus amigas aún pueden permitirse muchas cosas caras.

La lista de hoy clasifica a los famosos amigos de Taylor Swift en función de su patrimonio neto y digamos que algunos se sorprenderán al ver quién ha llegado al puesto número uno.

10.- Camila Cabello - Valor neto: $ 14 millones

Camila Cabello saltó a la fama gracias a Fifth Harmony

Comenzando la lista en el puesto número 10 está la cantante Camila Cabello. A lo largo de los años, Camila nunca ha tenido reparos en admitir que Taylor Swift es su mayor inspiración y resulta que las dos estrellas son en realidad amigas.

Camila Cabello fue el acto de apertura del Reputation Tour de Taylor Swift y ciertamente parece que los dos músicos siempre se divierten mucho juntos. Según Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Camila Cabello se estima en alrededor de $ 14 millones.

9.- Lorde - Valor neto: $ 16 millones

Lorde obtuvo fama con su primer sencillo "Royals"

El siguiente en la lista es el cantante de Nueva Zelanda Lorde, a quien también se le ha visto salir con Taylor Swift varias veces en los últimos años. En la foto de arriba, se puede ver a las dos mujeres pasando un divertido día de chicas en la playa y, a juzgar por la foto, parece que disfrutan jugando juntas.

Si bien parece que los dos han tenido algunos altibajos en su amistad, siempre logran resolver cualquier problema. Según Celebrity Net Worth, se estima que Lorde tiene un valor de alrededor de $ 16 millones.

8.- Ellie Goulding - Valor neto: $ 20 millones

Ellie Goulding saltó a la fama en 2009 tras ganar la encuesta "Sound of 2010"

El número ocho en la lista de los mejores amigos de Taylor Swift clasificados por patrimonio neto es la cantante inglesa Ellie Goulding. Arriba hay una foto de Ellie actuando con Taylor Swift durante la gira de 1998 de la estrella del pop y parece como si las dos mujeres se unieran por su amor común por la música.

Si bien no se los ve con demasiada frecuencia juntos en público, cuando lo están, siempre parecen pasar un buen rato juntos. Actualmente, Celebrity Net Worth estima que Ellie Goulding vale alrededor de $ 20 millones.

7.- Cara Delevingne - Valor neto: $ 28 millones

Cara Delevingne llegó a la fama como modelo en 2012

Si bien las tres mujeres anteriores en la lista eran todas músicas, el puesto número siete de las mejores amigas de Taylor Swift clasificadas por patrimonio neto es para la modelo inglesa, Cara Delevingne.

A lo largo de los años, las dos han sido amigas cercanas y siempre se han defendido mutuamente, y Cara incluso apareció en el video musical de 2014 de Taylor Swift para la canción "Bad" Blood ", en la que interpretó a Mother Chucker. Actualmente, según Celebrity Net Worth Se estima que Cara Delevingne tiene un valor de $ 28 millones.

6.- Gigi Hadid - Valor neto: $ 29 millones

Gigi Hadid debutó entre las 50 mejores modelos del 2014

Otro modelo famoso que llegó a la lista, en el número seis, es Gigi Hadid, quien celebró su cumpleaños en un jet provado con Taylor Swift.

Al igual que Cara Delevingne, Gigi Hadid también apareció en el vídeo musical repleto de estrellas de "Bad Blood" como Slay-Z. Según Celebrity Net Worth, actualmente se estima que el modelo vale $ 29 millones.

5.- Karlie Kloss - Valor neto: $ 30 millones

Karlie Kloss fue nombrada como la mejor modelo por People en 2008

La apertura de los cinco mejores amigos de Taylor Swift clasificados por patrimonio neto es otro modelo: una de las amigas más cercanas de Taylor, Karlie Kloss. A lo largo de los años, a los dos, a quienes se les ha dicho que se parecen muchas veces, se les ha visto juntos en fiestas, compras y partidos de baloncesto en la cancha.

Por supuesto, Karlie Kloss también fue miembro del equipo Swift en el vídeo musical de "Bad Blood" de Taylor Swift y en él interpretó a Knockout. Según Celebrity Net Worth, actualmente se estima que el modelo tiene $ 30 millones.

4.- Emma Stone - Valor neto: $ 30 millones

Emma Stone saltó a la fama por la película adolescente, easy A

El número cuatro de la lista es para la estrella de Hollywood Emma Stone, quien es la primera actriz en esta lista. Si bien Emma y Taylor eran particularmente cercanas al comienzo de la carrera de Taylor Swift, es seguro decir que las mujeres todavía se apoyan mucho entre sí.

De todos los amigos de la lista, Emma Stone es sin duda una de las amigas más antiguas de Taylor, ya que se conocen desde hace más de una década. Según Celebrity Net Worth, se estima que Emma Stone tiene un valor de alrededor de $ 30 millones

3.- Blake Lively - Valor neto: $ 30 millones

Blake Lively logró fama mundial por la serie, "Gossip Girl"

Otra actriz que ha llegado a la lista de las mejores amigas de Taylor Swift es la ex estrella de Gossip Girl, Blake Lively. A lo largo de los años, los dos siempre han hablado bastante de su amistad y, a menudo, han publicado fotos de sus travesuras en las redes sociales.

Arriba hay una foto de las dos en el parque temático Warner Bros Movie World en Australia, y ciertamente parece que las dos mujeres se lo pasaron genial allí. Según Celebrity Net Worth, se estima que Blake Lively tiene un valor de $ 30 millones, lo que significa que está empatada en esta lista con Emma Stone.

2.- Selena Gomez - Valor neto: $ 75 millones

Selena Gomez se hizo famosa con "Los Hechiceros de Waverly Place" de Disney Channel

El segundo lugar en la lista de los mejores amigos de Taylor Swift clasificados por patrimonio neto es la ex estrella de Disney Channel Selena Gomez, quien es, de todas estas celebridades, la que se ve con más frecuencia saliendo con Taylor.

Ciertamente, parece que a lo largo de los años su amistad solo se hizo más fuerte y ciertamente no es una sorpresa que Selena Gomez también estuviera en el icónico video musical de Taylor Swift para "Bad Blood", como Arsyn. Según Celebrity Net Worth, Selena Gomez tiene un patrimonio neto estimado de $ 75 millones

1.- Ed Sheeran - Valor neto: 200 millones de dólares

Ed Sheeran debutó en la música en 2011

Terminando la lista en el primer lugar está el cantante inglés Ed Sheeran, quien tiene el mayor patrimonio neto de todos los amigos famosos de Taylor Swift, además, no solo son amigos cercanos, sino que también colaboraron en la canción de 2012 "Everything Has Changed".

Según Celebrity Net Worth, se estima que Ed Sheeran tiene la friolera de $ 200 millones, $ 125 millones más que la finalista, ¡Selena Gomez!.

¿Conocías la fortuna de los amigos de Taylor Swift?, ¿Cuál de ellos es tu celebridad favorita? Dinos en los comentarios.