Taylor Swift: ¿Cómo imaginaba al AMOR de su vida? ¿Es Joe Alwyn el indicado?

En el marco del día de San Valentín te recordaremos aquella entrevista en donde Taylor Swift abrió su corazón para decir cómo imaginaba al amor de su vida, antes de encontrar a Joe Alwyn.

En aquella ocasión la joven cantante dijo que quería terminar su vida con un hombre que le diera una dulce sensación de bienestar. Esto más allá de pensar en su físico o en su empleo o carrera.

"Cuando me imagino a la persona con la que quiero terminar, no pienso en su carrera o en cómo son físicamente. Me imagino la sensación que tengo cuando estoy con ellos", dijo Taylor Swift, lo que alborotó los corazones de sus fans.

¿Quiénes son los ex novios de Taylor Swift?

Taylor Swift, como cualquier otra celebridad de Hollywood, ha tenido varias ex parejas dentro de la farándula como Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Harry Styles, Calvin Harris, entre otros.

Taylor Swift: ¿Cómo imaginaba al AMOR de su vida?

¿Cómo se conocieron Taylor Swift y Joe Alwyn?

Los fans de Taylor afirman que hay dos formas en que la pareja podría haberse conocido. Una sería en un increíble concierto de Kings of Leon y la otra en el Met Gala del 2016.

En el 2017, su historia de amor estaba en pleno apogeo. Hay fotos de la pareja caminando en una calle de la ciudad de Nueva York afuera del apartamento de Swift desde julio de este año.

En junio del mismo año estaban sentados en un balcón de Nashville pero para mayo de 2018, los fanáticos definitivamente sabían que la pareja estaba enamorada, ya que cada uno se fotografió frente a un cactus y compartió esa imagen en las redes.

Ambos famosos han sido muy discretos en cuanto a su relación pero lo más importante es que a la cantante se le ve más que feliz y sus fans se sienten en paz de ver a su ídola plenamente enamorada y correspondida.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Facebook para mantenerte informado. ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!.