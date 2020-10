Taylor Swift: ¿Cómo comenzó su famosa amistad con Gigi Hadid?

Taylor Swift y Gigi Hadid son la amistad entre celebridades que todos envidiamos, pero ¿cómo se conocieron las famosas mujeres y cuánto tiempo han sido amigas?

Es un hecho bien conocido en el mundo de las celebridades que Taylor Swift y Gigi Hadid son las mejores amigas, y eso sin que las chicas tengan que publicarse entre ellas cada semana en Instagram (como solía ocurrir antes de la contingencia por COVID-19).

Sin falta, la supermodelo y la estrella del pop se desean públicamente un feliz cumpleaños cada año y cuando Gigi Hadid le dio la bienvenida a su primer bebé con su novio, Zayn Malik, Taylor Swift le envió a la recién llegada una manta rosa satinada que ella misma había hecho.

Taylor Swift y Gigi Hadid en una de las salidas del "squad"

Pero, ¿cuándo se hicieron amigas Taylor Swift y Gigi Hadid y cómo se han mantenido tan unidas? Echemos un vistazo a su amistad especial ...

¿Cuándo se hicieron amigas Taylor Swift y Gigi?

Taylor Swift y Gigi Hadid fueron vistos juntas por primera vez en 2014 en una fiesta de los Oscar donde se cree que entablaron su amistad.

En junio de 2015, Taylor Swift llevó a Gigi Hadid a su concierto "Reputation" en Londres, junto con sus otras amigas del mundo del espectáculo Martha Hunt, Kendall Jenner, Serena Williams, Karlie Kloss y Cara Delevingne.

Hadid se consolida en 'escuadrón' de Taylor Swift

El verano de 2015 fue la época en que Taylor Swift desarrolló su 'escuadrón de chicas', que a menudo aparecían en todos los Instagram de las demás, y en la fiesta del 4 de julio de la cantante, ella y Gigi Hadid se reunieron, esta vez junto con Haim, Ed Sheeran y los hermanos Nick y Joe Jonas, con quien la modelo estaba saliendo en ese momento.

Gigi Hadid se vuelve miembro oficial del "squad" de Taylor Swift

Después de que el equipo de chicas se disolvió, Gigi Hadid fue una de las pocas que mantuvo su estrecha amistad con la ganadora del Grammy, así como con Blake Lively, Martha Hunt y Karlie Kloss.

Taylor Swift habla sobre amistad con Gigi Hadid

En una entrevista con Harper's Bazaar, Taylor Swift dijo que Gigi Hadid es la primera persona a la que acude cuando necesita un consejo.

“Tiene esta increíble habilidad para ver todos los lados de una situación y simplificarla para ti, para ver la complejidad de las personas. La regla número uno de Gigi es tratar a las personas como a ella le gustaría que la trataran, de modo que llegue a tiempo (o temprano) al trabajo, saluda a todos en el set, les pregunta cómo están y, de hecho, escucha su respuesta".

Gigi Hadid y Taylor Swift fueron las "solteras de oro" al inicio de su amistad

"Es una persona innatamente amable e inclusiva que se las ha arreglado para convertirse en una mujer poderosa y en una mujer de negocios sin comprometer eso".

Gigi Hadid habla sobre amistad con Taylor Swift

Además de las mejores amigas, Gigi Hadid es una gran fan de Taylor Swift, y admite a Variety que amaba la música de la cantante.

“Una cosa asombrosa de mi amistad con Taylor ha sido que ella es una compositora con la que me he conectado desde mi infancia hasta mi vida adulta, y hacerme amiga me ha dado una idea de la mente que crea esas letras. Ella escribe palabras que las personas experimentan, pero que ellas mismas no pueden expresar con palabras".

Gigi Hadid también confesó haber asistido gratis a diez de los conciertos de Taylor Swift en las giras '1989' y 'Reputation'.

