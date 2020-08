Taylor Swift: Así eligió “Tim McGraw” como la primera canción de TODA su carrera

Taylor Swift, la cantante y compositora que saltó a la fama a los 17 años, pero rápidamente se estableció como una de las estrellas jóvenes más brillantes de la música country desde el lanzamiento de su álbum debut.

Impulsada ;por el éxito de su primer sencillo "Tim McGraw", el álbum debut de la cantante, "Taylor Swift" (lanzado por Big Machine Records), recibió la certificación de oro solo tres meses después de su lanzamiento en octubre de 2006.

Además, tanto los profesionales de la industria musical como los fanáticos aprendieron rápidamente que Taylor Swift no es solo una joven cantante atractiva, sino una hábil compositora que escribió o coescribió todas las canciones de su álbum debut, y todos los demás desde entonces.

Taylor Swift ha lanzado y compuesto un total de 8 álbumes de estudio

Taylor Swift durante el pre-debut

Taylor Swift recordó el rápido éxito de su primer álbum y cómo ha hecho la transición de ser una artista desconocida a una estrella country en ascenso, cómo se centró en la composición de canciones desde el principio, cómo firmó un acuerdo editorial con Sony / ATV Music a los 14 años y que había escrito más de 200 canciones al momento de lanzar su álbum homónimo.

Taylor Swift lanzó su primer sencillo "Tim McGraw" en junio 2006

Taylor Swift creció en Wyomissing, PA, donde aprendió a cantar a una edad temprana. En particular, fue influenciada por su abuela materna, quien era cantante de ópera profesional.

A los 10 años, Taylor Swift comenzó a actuar en concursos de karaoke locales, festivales y ferias del condado, y grabó algunas demostraciones en bruto. A los 11 años, cantó el himno nacional en un partido de la NBA de los Philadelphia 76ers.

Cuando tenía 12 años, Taylor Swift aprendió a tocar la guitarra y comenzó a desarrollar sus habilidades de composición, también viajaba a Nashville con su familia, donde tocaba sus demos para profesionales de la música y colaboraba con compositores locales.

Cuando tenía 13 años, firmó un contrato de desarrollo artístico con RCA Records, lo que la llevó a conocer a su principal socia en la composición, Liz Rose (escribieron "Tim McGraw" juntas). Y luego, un año después, obtuvo su gran oportunidad como compositora.

"Firmé mi contrato de publicación a los 14 años con Sony / ATV. Trabajé con (el ejecutivo) Arthur Buenahora, que fue genial", ahora es un ejecutivo de A&R en Capitol Nashville Records.

“Cuando firmé, sabía que tenía que trabajar tan duro como los escritores veteranos de 45 años que también firmaron allí. Escribí muchas canciones, que eran principalmente para mi propio proyecto de artista, en lugar de escribir canciones para presentarlas a otros artistas".

Taylor Swift llega a Big Machine con "Tim McGraw"

Aproximadamente un año después de firmar con Sony / ATV, Taylor Swift llamó la atención del veterano de la música, Scott Borchetta (antes de Dreamworks Records), quien se estaba preparando para lanzar su nuevo sello, Big Machine Records (distribuido por Universal).

Taylor Swift actuó en un showcase en el famoso club de Nashville, el Bluebird Café, y Scott Borchetta quedó tan impresionado que la firmó con un contrato de artista con Big Machine Records.

Taylor Swift en el Bluebird Café en 2004 y en 2019

Para su primer álbum, Taylor Swift escribió tres canciones por sí misma y colaboró en siete canciones con Liz Rose: "Me encanta escribir con Liz. Cuando escribimos, suelo entrar con una melodía y algo de contenido lírico, y luego trabajaremos en la creación del resto de la canción. Es una muy buena editora de canciones".

Una de las canciones que escribieron fue el éxito "Tim McGraw".

"La canción está basada en hechos reales, sucedió en la vida real. Tenía novio y habíamos roto. Después de la ruptura, quería que me recordara a mí. Las líneas clave de la canción son: "Cuando pienses en Tim McGraw / Espero que pienses en mi canción favorita / La que bailamos toda la noche". Hubo una canción específica de Tim McGraw que me inspiró, fue "Can’t Tell Me Nothin", que estaba en su álbum Live Like You Were Dying", explicó Taylor Swift.

"Tim McGraw" finalmente se lanzó como el primer sencillo de Taylor Swift, y permaneció en la lista de países de Billboard durante 35 semanas impresionantes. "Cuando originalmente escribí 'Tim McGraw' y lo toqué por primera vez para el sello, no pensé que se convertiría en un single", dijo. "Pero la etiqueta decía que era un single, y tenían razón".

Scott Borchetta reveló anteriormente que supo que "Tim McGraw" sería el primer sencillo del álbum debut de Taylor Swift, en cuanto terminó de interpretarla por primera vez con un ukelele frente a él.

