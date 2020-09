Taylor Swift: Aquí están TODOS los capítulos de 'Folklore' (hasta ahora)

El álbum ‘Folklore’ de Taylor Swift ha dominado la segunda mitad de 2020 con su narrativa arrolladora y su estética amaderada. Y gracias a los varios capítulos que la estrella ha dejado caer desde el lanzamiento sorpresa del álbum, no muestra ningún signo de cerrar la historia pronto.

Después de su regreso triunfal al escenario de ACM la semana pasada, Swift presentó la última colección temática: 'Folklore: The Yeah I Showed Up at Your Party Chapter’. El nuevo capítulo incluye "Betty (en vivo)", "The 1", "Mirrorball", "The Last Great American Dynasty", "Invisible String" y el sencillo principal "Cardigan".

Taylor Swift ha agraciado a Swifties con cuatro capítulos adicionales de 'Folklore'

1. Folklore: The Escapism Chapter

2. Folklore: The Sleepless Nights Chapter

La cantante lanzó su primer capítulo, The Escapism Chapter, en agosto para celebrar el lanzamiento del bonus track "The Lakes" en la versión de lujo del LP. Desde entonces, ha agraciado a Swifties con tres capítulos adicionales de Folklore: The Sleepless Nights Chapter, The Saltbox House Chapter y el capítulo antes mencionado.

Con seis canciones de la lista de 16 canciones de Folklore, cada capítulo está organizado en torno a un tema o idea diferente desde el punto de vista de Swift como compositora. En Sleepless Nights se agita con la culpa y el pesar con temas como "Exile" y "Illicit Affairs".

3. Folklore:The Saltbox House Chapter

4. Folklore: The Yeah I Showed Up at Your Party Chapter

Taylor Swift y 'Folklore' en el Billboard 200

En Saltbox House se centra en la fantástica historia de la propiedad de Swift en Rhode Island, Holiday House, como se detalla en "The Last Great American Dynasty''. Hasta el momento, ‘Folklore’ ha pasado seis semanas consecutivas en la cima del Billboard 200.

El álbum de la intérprete de “Cardigan” también obtuvo el mayor debut de 2020 y tiene el récord para el álbum con el mayor número de semanas en el No.1 en casi cuatro años antes de ser usurpada por Big Sean con Detroit 2 (el set de Swift actualmente se encuentra en el número 5 en la lista).