Taylor Swift AVERGONZADA por letra homofóbica en una de sus primeras canciones

Taylor Swift, al igual que todos nosotros ha deseado regresar en el tiempo y cambiar un error, pero ha llevado las cosas un paso más allá. La ganadora del Grammy ha expresado públicamente su pesar por algunas de las letras de uno de sus muchos éxitos.

Puede ser extraño pensar en estos días, pero Taylor Swift fue una vez más una cantante country al estilo de Carrie Underwood que una estrella del pop al estilo de Katy Perry. por ello, algunos de sus primeros éxitos fueron canciones country sobre un hombre que la traicionó.

Su canción "Picture to Burn" es un retrato bastante condenatorio de un novio indiferente y que recuerda muchas canciones country de la década de 2000.

La famosa y polémica línea de “Picture to Burn” viene en uno de sus versos, donde Taylor Swift le dice a su novio: "Así que ve y dile a todos tus amigos que soy obsesivo y loco / Está bien, se lo diré al mío / Por cierto, eres gay". Es fácil ver este verso de la ahora estrella pop como homofóbico.

¿Sobre quién es "Picture to Burn"?

Según el Daily Mail, "Picture to Burn" trata sobre el compañero de secundaria de Taylor Swift, Jordan Alford. La esposa de Alford, Chelsea, fue una vez la rival de la cantante de 30 años en la escuela y ha hablado de su reacción a la canción, así como la de su marido.

Taylor Swift con Chelsea, ahora esposa de Jordan Alford

"Al principio fue como, 'Oh, ¿eso es raro?'", Dijo. "Ya sabes. Me sorprendió, algo así como, "Vaya, está bien ... bueno, eso es genial, ¿qué otros son sobre nosotros? Pero entonces fue algo gracioso, fue hace tanto tiempo, a quién le importa". Jordan sintió que la canción lo tergiversaba un poco, aunque no le disgustaba el tema.

“[Jordan] estaba como, '¡No soy un campesino sureño! ¡Me hace parecer un campesino sureño! ", Explicó Chelsea," pero aparte de eso, pensamos que era algo divertido". Mientras que los Alford encontraron "Picture to Burn" graciosa, Taylor Swift tuvo algunos problemas con la pista en años recientes.

¿Qué Taylor Swift dice sobre "Picture to Burn"?

En 2017, Taylor Swift no había interpretado "Picture to Burn" en vivo desde el 2010, en cambio, ha apoyado públicamente las causas LGBT, principalmente a través de su canción y video "You Need to Calm Down" de 2019 y criticado su antiguo tema country.

“Tenía esta canción llamada‘ Picture to Burn’, que habla de cómo `Odio tu camión ’y‘ Odio que me ignores ’, ‘Te odio’”, dijo Taylor Swift a MTV News. "Ahora, la forma en que diría eso y la forma en que sentiría ese tipo de dolor es muy diferente".

Taylor Swift no solo ha criticado "Picture to Burn", sino que ella misma ha censurado el sencillo lanzado en 2006. Según Billboard, las letras relacionadas con la comunidad LGBT se han eliminado de la canción tanto en el video musical oficial como en la versión de la canción disponible para streaming.

Aún así, la versión original de "Picture to Burn" está disponible su canal oficial de YouTube, a pesar del intento de Taylor Swift de eliminarla.

¿Qué opinas de "Picture to Burn" de Taylor Swift? ¿Crees que realmente sea un tema homofóbico? Dinos en los comentarios.