Taylor Swift: 6 datos sobre sus gatos que explican porque también son estrellas

Taylor Swift adora a sus gatos. Tanto es así, va más allá de presentarlos en todas sus redes sociales, incluso los incluye en sus canciones y vídeos.

Como fan de Taylor Swift, seguro que ahora sientes que conoces personalmente a sus gatos. Después de todo, la cantante se entusiasma con sus felinos peludos, Meredith Gray, Olivia Benson, Benjamin Button, cada vez que tiene la oportunidad.

Es por eso que no hay escasez de datos sobre los gatos de la famosa Taylor Swift que es absolutamente necesario conocer.

“Tengo gatos. Estoy obsesionada con ellos. Son muy dignos. Son independientes. Son muy capaces de lidiar con su propia vida"

Meredith, Olivia y Benjamin, los famosos gatos de Taylor Swift

Los gatos de Taylor Swift, que claramente están viviendo una vida divertida y fabulosa con la estrella del pop, también son muy independientes, dignos e icónicos por derecho propio, habiendo inspirado películas importantes y conocido a celebridades.

Como Swiftie, estoy seguro de que crees que sabes todo lo que hay que saber sobre Taylor Swift, por lo que probablemente también deberías saber todo lo que hay que saber sobre sus gatos.

Sus nombres están inspirados en personajes de series

Taylor Swift es fanática del drama médico, Grey's Anatomy, llegando incluso a nombrar a su gato Scottish Fold en honor al personaje principal, Meredith Gray, interpretada por Ellen Pompeo.

Meredith recibe su nombre por el personaje principal de Grey´s Anatomy

Posteriormente, la cantante consiguió un segundo gato Scottish Fold en 2014 y lo nombró en honor a otro personaje de televisión: Olivia Benson del drama criminal Law & Order: SVU. interpretada por Mariska Hargitay.

Olivia lleva a su nombre por el personaje de Mariska Hargitay

Tanto Ellen Pompeo como Mariska Hargitay, tuvieron un breve cameo en el vídeo oficial de "Bad Blood" de Taylor Swift, en honor a sus gatos y sus famosas series.

¿Sientes un patrón aquí? Al igual que sus hermanas, Benjamin lleva el nombre de un personaje de ficción, pero su homónimo es de una película, no de un programa de televisión. Su nombre se inspiró en Benjamin Button protagonizado por Brad Pitt, quien no apareció en el vídeo de “Bad Blood”.

Benjamin Button fue adoptado en rodaje de 'ME!'

Taylor Swift no pudo tener suficiente de la pequeña bola de pelusa después de conocerlo en el set de su video musical. La ganadora del Grammy reveló como adoptó al gato Ragdoll durante un Instagram Live el 26 de abril de 2019.

Al parecer, se enamoró tan pronto como su manejador le dio el gatito para que lo sostuviera.

"Ella me entregó este gatito y él simplemente comenzó a ronronear y ... me mira como, 'Eres mi mamá y vamos a vivir juntos'. Me enamoré. Miré a Brendon y él dijo: 'Vas a quedarte al gato, ¿no?'", explicó Taylor Swift.

Vídeo musical de 'ME!' era asunto de familia

Benjamin Button no fue el único felino en hacer un cameo en "Me!". Meredith y Olivia parecían absolutamente indiferentes mientras Brendan Urie de Panic At The Disco! y Taylor Swift iscutían en francés al principio del video.

Meredith, Olivia y Benjamin en el set de "ME!"

Meredith y Olivia son gatos viajeros

Mientras que a algunos gatos les parece bien holgazanear en su casa, Meredith y Olivia disfrutan viajar y asistir a eventos de primera. En serio, ambos gatos asistieron a los Billboard Music Awards 2019, donde conocieron (y posaron para fotos con) a Paula Abdul.

Inspiraron su primer papel importante en una película

Si bien Taylor Swift tiene algunos créditos en la pantalla grande, su primer papel principal en una película fue con Cats de 2019.

Taylor Swift da vida a Bombalurina en "Cats"

En una entrevista de abril de 2019, la ex- cantante country le dijo a Time que asumió el papel gracias a sus bebés peludos: "Amo tanto a mis gatos que cuando apareció un papel en una película llamada Cats, pensé, como, tengo que hacer esto", dijo.

También inspiraron a un personaje de la película

Mientras hablaba con Entertainment Weekly en el estreno de Cats en la ciudad de Nueva York en diciembre de 2019, Taylor Swift dijo que no pudo imitar a sus gatos, pero su coprotagonista, Rebel Wilson sí.

"Mis gatos son maravillosamente redondos y peludos y parecen ositos perezosos, siempre están durmiendo la siesta", dijo. "No son realmente el tipo de gato con el que estoy jugando. Nuestra profesora en la escuela de gatos, Sarah , vi fotos y videos de mis gatos, especialmente Olivia, y se los envié a Rebel en busca de inspiración para su gato [Jennyanydots]".

