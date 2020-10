Taylor Swift: 3 canciones que la cantante escribió para Kanye West

La disputa entre Taylor Swift y Kanye West ha durado más de una década. Todo comenzó cuando West subió al escenario en los MTV Video Music Awards 2009 y tomó el micrófono de Swift para dar su propio discurso. Desde entonces las dos celebridades se han sumergido en constantes enfrentamientos.

A mediados de 2020, La Verdad Noticias informó que ambos músicos habían protagonizado un nuevo incidente. Incluso tuvo presencia en el documental Miss Americana de Swift. Y, por supuesto, esta enemistad se ha introducido a la música. Aquí están 3 canciones que Taylor Swift escribió para Kanye West.

La disputa entre Taylor Swift y Kanye West

1. 'Look What You Made Me Do'

A raíz de los eventos de 2016 impulsados por West que la nombró en "Famous”, Taylor Swift escribió su álbum de 2017 Reputation. Su primer sencillo, "Look What You Made Me Do", no llamó a West por su nombre, pero sí incluyó muchas alusiones a él.

Se cree que todo el primer verso es sobre West, desde el "escenario inclinado" de su gira Saint Pablo Tour hasta la forma en que se ríe durante la llamada telefónica de 2016 filtrada por su esposa, Kim Kardashian West.

2. 'The Man'

Después de Reputation vino el séptimo álbum de Swift, Lover. La cantante lanzó tres sencillos y un sencillo promocional antes del lanzamiento del álbum en agosto de 2019. En los meses siguientes, se centró en otros proyectos. Pero a principios de 2020, lanzó otro single de Lover: "The Man".

Si bien la canción solo menciona explícitamente a una persona (Leonardo DiCaprio), el video musical indica que tenía a West en mente al escribirla. El personaje principal ("Tyler Swift", interpretado por la propia Swift) corre por un pasillo muy similar al de la casa de West.

3. 'I Forgot That You Existed'

Se cree que Lover es lo contrario a Reputation. El sexto álbum de Swift era oscuro, representando una persona vengativa del artista, pero su seguimiento es un trabajo más ligero y positivo, incluso cuando tiene toques en West. El claro ejemplo es la canción de apertura, "I Forgot That You Existed".

Este tema habla de cómo ha dejado atrás a esta persona y su drama. Aunque Taylor Swift nunca lo ha dicho públicamente, muchos sienten que “I Forgot That You Existed” fue su manera de cerrar el capítulo sobre su enemistad con West de una vez por todas.