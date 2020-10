Taylor Swift: 3 canciones que la cantante escribió para John Mayer

Después de salir con celebridades más apropiadas para su edad como Joe Jonas, Lucas Till y Taylor Lautner, Taylor Swift se relacionó con el músico John Mayer. Supuestamente salieron durante unos meses en 2009-2010.

La pareja se conectó por primera vez después de que Mayer tuiteó a Swift, con la esperanza de escribir una canción con ella. Luego procedieron a trabajar juntos durante meses, en el escenario y en el estudio.

Taylor Swift y John Mayer salieron durante unos meses en 2009-2010

Los rumores sobre Swift y Mayer como pareja no se confirmaron hasta la interpretación de la canción, “Half of My Heart”, en Jingle Ball de 2009. Se presume que algunas de las canciones de Swift de esta época tratan sobre Mayer. Descubre qué pistas son y cómo se ubicaron en el Billboard Hot 100.

1. ‘Ours’

‘Ours’, el sexto sencillo del álbum Speak Now de Taylor Swift, trata sobre un romance que otros juzgan. Ella consuela a su pareja mientras le dice lo especial que es realmente su relación, cantando: "No te preocupes, tu pequeña y bonita mente / La gente tira piedras a las cosas que brillan".

Además de la sincronización, referencias como los tatuajes del sujeto y "el espacio entre los dientes", así como el tema general de una relación tabú, llevaron a los fans y críticos a creer que esta canción trata sobre Mayer. ‘Ours’ alcanzó su punto máximo en el puesto 13, pasando 20 semanas en la lista de Billboard.

2. ‘The Story of Us’

Swift ofreció suficiente explicación detrás del sencillo de Speak Now ‘The Story of Us’ para determinar a quién le canta. Ella le dijo a USA Today, "'The Story of Us' trata de encontrarme con alguien con quien había estado en una entrega de premios”.

“Estábamos sentados a unos pocos asientos el uno del otro. Quería hablar con la persona, pero los dos teníamos estos escudos silenciosos", dijo la cantante. Mayer y Swift asistieron a los premios CMT en junio de 2010, por lo que todo encaja.

Además, dijo que se trataba de la misma persona que la siguiente canción de esta lista. El popular tema “The Story of Us” pasó 12 semanas en la lista de Billboard, alcanzando el puesto 41.

3. ‘Dear John’

Dado el título, fue fácil para el oyente más casual darse cuenta de quién trata la canción de Speak Now “Dear John”. Taylor Swift canta sobre una relación que salió mal, responsabilizando al sujeto por lastimarla.

Lo más notable es su mención de la diferencia de edad en líneas como "¿No crees que los 19 son demasiado jóvenes / Para ser jugado por tus juegos oscuros y retorcidos?". El propio Mayer respondió años más tarde cuando se le preguntó cómo se sentía acerca de la pista.

Taylor Swift y John Mayer en Jingle Ball de 2009

Mayer le dijo a Rolling Stone que lo tomaron con la guardia baja, y que realmente se había sentido humillado. “Nunca hice nada para merecer eso. Fue algo realmente pésimo que ella hiciera", mencionó el compositor.