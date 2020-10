Taylor Swift: 3 canciones que la cantante escribió para Joe Jonas

Taylor Swift y Joe Jonas salieron durante unos meses en 2008. Se la puede ver en la película de 2009 Jonas Brothers: The 3D Concert Experience, actuando junto a él y sus hermanos en imágenes de un programa de agosto de 2008.

Swift y Jonas fueron vistos en los MTV Video Music Awards ese mismo año. Sin embargo, se separaron en algún momento de octubre de 2008. Más de una década después, Taylor Swift y Joe Jonas mantienen una relación amistosa.

Ambos han pasado desde hace mucho tiempo a ser actores y han asistido a muchos de los mismos premios y eventos de la industria. Sin embargo, el registro de su relación sigue vivo. Aquí están 3 canciones que Taylor Swift escribió para Joe Jonas.

1. ‘Forever & Always’

Apareciendo en The Ellen DeGeneres Show en noviembre de 2008, Swift habló sobre Jonas. Ella dijo que había "una canción" sobre él en su álbum Fearless. Después de explicar que habían terminado recientemente, Swift se refirió a él como "el chico que rompió conmigo por teléfono en 25 segundos".

La canción trata sobre preguntarte qué hiciste mal cuando una relación se desmorona y reflexionar sobre las promesas pasadas. Como Swift le dijo a DeGeneres, Jonas fue su primera relación con una celebridad, por lo que fue una experiencia aún más traumática.

2. ‘Last Kiss’

Para el siguiente álbum, Speak Now, Swift pudo profundizar en su relación con Jonas. Lanzado en 2010, es el único álbum de su catálogo en el que escribió todas las canciones sin coautores. Debido a esto se lee como un diario, con referencias a al menos un par de sus famosos ex novios-

Se cree que "Last Kiss", que estuvo en la lista de Billboard durante una semana en el puesto 71, trata sobre Jonas. En la canción, ella canta, "Me bajé del avión / Ese 9 de julio", que los fanáticos señalaron como una fecha en la que asistió a un concierto de los Jonas Brothers en 2008.

3. ‘Better Than Revenge’

Aparte de "Forever & Always", "Better Than Revenge" es la canción que la mayoría de los Swifties dicen que trata sobre Jonas. Si eres fan de Swift (como el equipo de La Verdad Noticias) sabrás que la pista no es una balada triste sobre una relación perdida, sino más bien una canción vengativa.

En él, canta sobre vengarse de una mujer que ahora está con su ex, advirtiéndole que ella es "una actriz". Cuando los fans conectaron los puntos, quedó claro que Swift se refería a la actriz Camilla Belle, a quien Jonas conoció cuando protagonizó el video de la canción de los Jonas Brothers "Love Bug".

Swift y Jonas mantienen una relación amistosa.

Belle y Jonas se hicieron oficiales muy poco después de que él y Taylor Swift se separaron, saliendo hasta 2010. "Better Than Revenge" pasó una semana en la lista de Billboard en el número 56.