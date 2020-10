Taylor Swift: 3 canciones que la cantante escribió para Jake Gyllenhaal

Como muchos de sus otros romances, tanto de corta como de larga duración, Taylor Swift ha cantado sobre el actor Jake Gyllenhaal varias veces en el pasado. Hay bastantes canciones que se cree que tratan sobre su noviazgo, que duró desde finales de 2010 hasta principios de 2011.

Aunque la línea de tiempo es un poco confusa y los dos eran muy reservados sobre su relación, los fanáticos de la cantante (que se hacen llamar Swifties) han identificado cuáles de sus canciones se refieren a Gyllenhaal. Aquí hay tres de ellos que figuran en el Billboard Hot 100.

1. ‘We Are Never Ever Ever Getting Back Together’

El primer sencillo de Swift de su álbum de 2012, Red, se tituló "We Are Never Ever Getting Back Together", la canción fue un gran éxito, alcanzó el puesto número 1 y pasó 24 semanas en la lista Billboard Hot 100. Fue su primer sencillo número uno y, lo que es más, mantuvo ese primer lugar durante varias semanas.

En la pista, Taylor Swift canta sobre alguien con quien rompió y con quien volvió a estar un par de veces. Explicó en un webcast (según lo informado por ABC) que concibió el concepto después de compartir detalles de una relación reciente en 2011.

2. ‘Red’

La canción principal del álbum finalmente se lanzó como su quinto y último sencillo. "Red" pasó 22 semanas en la lista de Billboard, alcanzando el puesto número 6. Swift no entró en detalles al describir esta pista.

Simplemente le dijo a ABC: ‘escribí esta canción sobre el hecho de que algunas cosas son difíciles de olvidar, porque las emociones involucradas con ellos eran tan intensas’. Sin embargo, varios indicios en la letra de la canción apuntan a su relación con Gyllenhaal.

3. ‘State of Grace’

Astrología, esa fue la clave para descubrir de quién se trata "State of Grace". La letra "signos de fuego gemelos y cuatro ojos azules" indican claramente a Gyllenhaal, ya que ambos tienen cumpleaños a mediados de diciembre.

"State of Grace" de Taylor Swift fue lanzado como el cuarto sencillo promocional y el cuarto sencillo oficial de Red. Sin embargo, no funcionó tan bien como otros sencillos, pasando solo una semana en la lista de Billboard en el puesto 13.