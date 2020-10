Taylor Swift: 3 canciones que la cantante escribió para Harry Styles

Han pasado años desde que Taylor Swift se involucró en lo que sigue siendo una de sus relaciones más destacadas, con Harry Styles. La entonces artista country y el entonces cantante de One Direction fueron vistos juntos en abril de 2012, pero supuestamente solo tuvieron una cita.

Luego, salieron durante aproximadamente un mes, antes de separarse en enero de 2013. Hoy, Swift está en una relación con Joe Alwyn, mientras que Styles se ha relacionado con una buena cantidad de mujeres, incluida Kendall Jenner. Pero siempre tendremos las canciones que Swift escribió para él.

Canciones que Taylor Swift escribió para Harry Styles

1. "I Knew You Were Trouble"

Rara vez la intérprete de “Cardigan” admite de quién se trata una canción o quién fue la fuente de inspiración. Pero en una entrevista de marzo de 2013 con la revista Times, hizo precisamente eso.

Al hablar sobre su interpretación de "I Knew You Were Trouble" en los BRIT Awards el mes anterior, dijo: "No es difícil acceder a esa emoción cuando la persona a la que se dirige la canción está parada al lado del escenario mirando".

Los medios se volvieron locos, tal como lo habían hecho en el momento del programa, cuando todos los medios informaron que Swift interpretó la canción que se rumoreaba que era sobre Styles justo frente a él y sus compañeros de banda de One Direction.

2. "Style"

En 2014, la intérprete de "Betty" lanzó su primer álbum pop oficial, 1989. Y una vez más, el tercer sencillo se centró en Styles: de hecho, el título solo te dice todo lo que necesitas saber. Swift sabe que lo hizo obvio, diciéndole a Rolling Stone, “Deberíamos haberlo llamado 'I'm Not Even Sorry'”.

La canción alcanzó el número 6 en la lista de Billboard, permaneciendo durante 32 semanas. En "Style", Swift canta sobre un amante al estilo de James Dean del que no puede tener suficiente, a pesar de que su relación está finalmente condenada.

A diferencia de "I Knew You Were Trouble", esta canción fue escrita sobre el momento en que Swift y Styles estaban oficialmente juntos y llegó después de que ella tuvo un tiempo para reflexionar sobre la relación.

3. "Out of the Woods"

Apropiadamente siguiendo a "Style" en 1989 está "Out of the Woods". La pista fue el primer sencillo promocional y el sexto sencillo oficial del álbum. Alcanzó su punto máximo en el puesto 18, pasando un total de 10 semanas en la lista. Y la letra sobre un accidente es tanto metafórica como literal, dijo la cantante a NPR.

“'Pisar los frenos demasiado pronto' podría significar... tuvimos un accidente y tuvimos que lidiar con las consecuencias. Pero también, la relación terminó antes de lo debido porque había mucho miedo involucrado”, dijo. Swift agrega que hubo “una enorme sensación de ansiedad involucrada y mucha atención de los medios”.

TE PUEDE INTERESAR: Taylor Swift: Todo lo que necesitas saber sobre la cantante

También se rumorea que otras canciones de 1989 tratan sobre Styles. Cuando se le preguntó en The Howard Stern Show en marzo de 2020 cómo se sentía al ser el tema de estas pistas, el Styles dijo: “Creo que es halagador. Incluso si la canción no es tan halagadora".