Taylor Swift: 10 canciones sobre empoderamiento que no tratan sobre chicos

Taylor Swift escribe increíbles himnos de ruptura y desamor, y eso no es ninguna sorpresa para nadie, con canciones como "We Are Never ever Getting Back Together",así como baladas de amor sinceras, pero no todas sus canciones tratan sobre relaciones románticas.

De hecho, muchas de las canciones más conocidas de Taylor Swift no tienen nada que ver con un interés amoroso. En cambio, se trata de la confianza en sí mismas y el poder femenino.

Taylor Swift es nombrada "Mujer de la Década" de Billboard y da poderoso discurso feminista

Es hora de que reconozcamos a Taylor Swift por sus canciones inspiradoras que no tratan sobre un chico. Aquí están nuestras favoritas:

"Shake It Off"

"Shake It Off" es la respuesta de Taylor Swift a sus enemigos, y tenemos que decir que la melodía pegadiza es bastante inspiradora. "He aprendido una lección bastante difícil de que la gente puede decir lo que quiera sobre nosotros en cualquier momento, y no podemos controlar eso. Lo único que podemos controlar es nuestra reacción a eso", dijo la ganadora del Grammy antes de estrenar la canción.

“Welcome to New York”

“Welcome to New York” se trata de seguir tu corazón y lograr tus sueños. La línea, "Y puedes querer a quien quieras / Niños y niños y niñas y niñas" muestra el apoyo de la artista de "Folklore" a la comunidad LGBTQ +. Además, está donando todas las ganancias del sencillo al Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York.

"22"

"22" es la canción perfecta para una noche de chicas. Es divertida, alegre y atrevido, y fomenta el poder femenino. Taylor Swift dedicó la pista a sus amigas cercanas Dianna Agron y Selena Gomez, cuando habló con Billboard sobre el tema dijo: “Me gustan todas las posibilidades de cómo todavía estás aprendiendo, pero sabes lo suficiente. Todavía no sabes nada, pero sabes que no sabes nada. Tienes la edad suficiente para comenzar a planificar tu vida, pero eres lo suficientemente joven para saber que hay tantas preguntas sin respuesta".

“New Romantics”

De manera similar a “Shake It Off”, “New Romantics” aborda las críticas dirigidas a Taylor Swift y sus fans, y también hace referencia al movimiento de la cultura pop conocido como Nuevo Romanticismo. En la canción, le da un giro positivo a la angustia adolescente: "Estamos demasiado ocupados bailando / para que nos derriben".

"Mean”

Antes de "Shake It Off", estaba "Mean". Esta canción es la respuesta original de Taylor Swift a los críticos que dudaban de ella, según explicó: “Hay críticas constructivas, críticas profesionales y luego simplemente hay malas intenciones. Hay una línea que cruzas cuando empiezas a atacar todo sobre una persona y lidiar con eso es todo lo que puedes controlar, cómo lo manejas. Esta canción trata sobre cómo lo manejo". La pista tiene como objetivo prevenir el acoso y fomenta el autoempoderamiento.

“Long Live”

“Long Live” es una canción triunfal sobre la importancia de apreciar momentos significativos. Se trata de crear recuerdos y también de ser recordado. La canción es aplicable a muchos eventos importantes en la vida de un colegiado, desde el regreso a casa hasta la graduación.

“Change”

Taylor Swift escribió “Change” sobre sus sueños de éxito, a pesar de que firmó con el sello discográfico más pequeño de Nashville. Las cosas definitivamente cambiaron para la Artista de la Década de los American Music Awards. La canción fue elegida más tarde como tema de los Juegos Olímpicos de Verano de 2008, y Taylor Swift donó todas las ganancias al equipo olímpico de Estados Unidos.

"Mad Woman"

Las expresiones de resentimiento más creíbles de Taylor Swift se expresan típicamente en un conflicto tangible ("Mean") o equilibradas con el autoexamen (“Innocent”), pero "Mad Woman" es una declaración de ira justificada principalmente por un interrogatorio de las normas de género. Su letra sobre la militarización de la misoginia internalizada indica que la ex- cantante country ha crecido desde que escribió “You Belong with Me” y “Better Than Revenge”, pero sus mejores canciones son incluso más matizadas y tangibles que esto.

"You Need To Calm Down"

"You Need To Calm Down", el segundo sencillo de "Lover" que ganó mucha más tracción que el primero, elimina la mayor parte de lo que hace una canción de Taylor Swift, dejando una colección de letras ávidas y un solo gancho pegadizo que causó una gran controversia, lo que provocó una valiosa conversación sobre la comunidad queer en varias formas de medios. El vídeo musical tiene un elenco increíblemente lleno de estrellas LGBT, y por supuesto, ¿quién podría olvidar la icónica reconciliación de Katy Perry?.

The Man

"Estoy tan harta de correr tan rápido como puedo, preguntándome si llegaría más rápido si fuera un hombre", canta Taylor Swift, y todas las mujeres del mundo. Este experimento mental sobre cómo se percibiría a la cantante pop si fuera un hombre seguramente te hará cuestionar el patriarcado.

