Taylor Lautner: ¿Qué ha hecho el actor después de triunfar en “Crepúsculo”?

De 2008 a 2012, la franquicia Crepúsculo básicamente dominó la industria del cine, y fue difícil evitar las masas de fanáticos que gritaban y el éxito que siguió a las películas. La primera película recaudó más de 400 millones de dólares, lo que era un buen indicador de que la franquicia iba a ser enorme. Durante el casting de las películas de Crepúsculo, el actor Taylor Lautner sorprendentemente no fue un candidato ideal para el papel de Jacob Black. Pero como sabemos, lo enganchó, lo que lo lanzó al estrellato casi instantáneo.

Parece que a partir de ese momento, toda la carrera de Lautner giró en torno a Jacob Black y el triángulo amoroso con Bella Swan (Kristen Stewart) y Edward Cullen (Robert Pattinson). Estar a la altura de un papel como ese es una tarea difícil, por lo que el viaje de Lautner después de Crepúsculo ha sido desafiante a veces, y aunque logró conseguir varios papeles desde 2012, desapareció del centro de atención. Entonces, ¿qué es de Jacob, queremos decir, Taylor hasta ahora? Vamos a averiguar.

Taylor Lautner saltó a la increíble fama por "Crepúsculo"

Taylor comenzó su carrera desde que era un niño, pero por la cinta "Crepúsculo", tuvo que tener un drástico cambio físico que lo llevó a la fama/Foto: News Week

A veces, el primer gran papel de la carrera de un actor es lo que lo define, como Daniel Radcliffe con Harry Potter, pero Lautner en realidad tuvo varios papeles antes de Crepúsculo. Su primer trabajo como actor fue como Kismet en la película de acción / ciencia ficción de 2001 Shadow Fury. No recibió las mejores críticas, según Rotten Tomatoes, pero llevó a Lautner, de 9 años, al mapa como actor infantil.

A partir de entonces, obtuvo pequeños papeles en series de televisión como The Bernie Mac Show y Danny Phantom. Cuando tenía 13 años, fue elegido como Sharkboy en Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl 3-D, junto a Taylor Dooley. No fue hasta los 16 años que consiguió el papel de Black en la primera película de Crepúsculo. Y, como E! Online informó, a pesar de que había algunas dudas sobre si sería refundido después de la primera película dado el desarrollo físico del personaje, soportó un régimen de entrenamiento agotador para demostrar su valía. El resto es historia.

Taylor Lautner tuvo más papeles después de Jacob

Aunque Lautner sí tuvo otros papeles en la pantalla, ninguno logró el éxito que tuvo con "Twilight"/Foto: Pinterest

Desafortunadamente, el éxito de Taylor Lautner en Crepúsculo ha sido una bendición y una maldición. Aunque se hizo un nombre por ser uno de los pilares de la serie, fue difícil para Lautner conseguir trabajo después de la última película, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2. Desde 2012, Lautner ha tenido sólo seis otros papeles, mientras que otros miembros de la saga de Crepúsculo, como Stewart y Pattinson, no se han enfrentado a muchos problemas de movimiento en la franquicia.

La serie de papeles regulares de Lautner incluye a Cam en Tracers, Lil Pete en The Ridiculous 6, Reymund Hightower en Run the Tide, Dr. Cassidy Cascade en Scream Queens y Dale en Cuckoo. Su primer papel de semi-ruptura ocurrió entre las películas de Crepúsculo como Nathan en Abduction, que, según el medio E! Online, debería haber sido un éxito pero no lo fue. De hecho, hubo mucho en juego en el éxito de esta película desde que John Singleton, conocido por su participación en películas como Shaft, Boyz n the Hood y Four Brothers, estuvo a bordo. Desafortunadamente, Abduction solo recaudó $82 millones en todo el mundo.

Lautner se alejó del espectáculo tras su triunfar en "Twilight"

Lautner se mantiene activo en las redes sociales, donde presume su romántica relación y su vida más relajada/Foto: Los 40

Han pasado tres años desde la última vez que Taylor Lautner apareció en pantalla y, por supuesto, hay muchas teorías sobre por qué su carrera aparentemente desapareció en el aire. Una razón podría ser que su cabeza creció un poco después de Crepúsculo y comenzó a exigir cheques de pago importantes para los próximos papeles. Dado que Abduction no lo hizo tan bien y sus otros papeles principales se agotaron, sus opciones de papeles importantes eran limitadas, según el medio The Hollywood Reporter.

En 2020, We Could Be Heroes, una especie de secuela de Sharkboy y Lavagirl, fue lanzada como Original de Netflix y dirigida por Robert Rodríguez. Según el medio The Sun, Rodríguez se acercó a Lautner para tener un papel pequeño, pero Lautner finalmente lo rechazó.

The Sun también informó que en entrevistas, Lautner ha mencionado que no ha dejado de actuar, pero también ha dejado en claro que tiene otras fuentes de felicidad. Según su cuenta personal de Instagra , tiene una relación comprometida con Tay Dome, una enfermera titulada e influyente en las redes sociales.

La familia ahora es más importante para Taylor Lautner

Taylor disfruta de celebrar los mejores momentos de su hermana Makena, quien durante la pandemia se casó, y el actor la felicitó en redes sociales/Foto: Daily Mail

Taylor Lautner siempre ha presumido de hermana pequeña en redes sociales. Desde que eran niños, los dos han estado muy unidos. Makena es una de las personas más importantes de su vida y así lo ha hecho ver desde siempre. En 2018, la joven tuvo que ser operada del corazón y su hermano no se separó en ningún momento de ella. De hecho, se convirtió en uno de sus mayores apoyos. Fue ahí donde conoció a su actual pareja.

Este mismo año, la familia Lautner ha vivido un momento de felicidad (a pesar de la crisis del Coronavirus). Makena se ha casado con su pareja y Taylor no ha podido evitar emocionarse, tal y como ha compartido con sus más de seis millones de seguidores y seguidoras. “Uno de los días más mágicos de mi vida”, escribió el actor junto a una imagen donde aparece besando la frente de su hermana.

Los fans adoran ver el estilo de vida que tiene el actor de actualmente 29 años de edad, pero esperan que pronto el artista decida retomar sus papeles en Hollywood o en algún proyecto televisivo. ¿Crees que Taylor Lautner podría regresar con más éxito a la actuación después de estar alejado del espectáculo por años? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

