Taylor Dooley pensó que nunca interpretaría de nuevo a “Lavagirl”

Taylor Dooley regresa como Lavagirl, la querida personaje del clásico de culto de 2005 "Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl en 3-D", en la secuela independiente de Netflix "We Can Be Heroes".

Se está poniendo su icónico disfraz de Lavagirl una vez más, y Taylor no podría estar más feliz por eso. Sin embargo, le dijo al medio Hollywood Life que no pensaba que jamás volvería a tener la oportunidad de interpretar a su personaje destacado.

"Nunca pensé que lo haría", le dijo al medio. “Quiero decir, siempre tuve la esperanza porque en realidad originalmente se suponía que íbamos a hacer una secuela potencialmente. Así que siempre tuve la esperanza de que así fuera, y luego, a medida que pasaban los años, simplemente disminuyó".

Taylor continuó: "Salí de la actuación para ir a la universidad y obtener mi título y vivir mi vida y formar mi familia antes de volver a actuar como adulta. Entonces, cuando esto sucedió unos 15 años después, fue una completa sorpresa y una hermosa bendición poder decir que Lavagirl comenzó mi carrera y ella me está ayudando a reiniciar mi carrera, que es simplemente lo mejor".

We Can Be Heroes se centra en los hijos de los superhéroes de la Tierra que deben formar un equipo y aprender a trabajar juntos si quieren salvar a sus padres y al mundo. La película fue dirigida por Robert Rodríguez, quien dirigió Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl en 3-D y las películas de Spy Kids.

Dooley se retiró de la actuación por varios años. Para terminar sus estudios, formar una familia, y tener una vida normal. Sin embargo, ahora ya quiere regresar a la actuación/Foto: IMDb

Así fue como Taylor Dooley aceptó el papel de regreso

Dooley habló en su entrevista sobre su llamada con Robert para traer de vuelta a Lavagirl: “El regreso surgió aparentemente de la nada para mí. Tengo mi propio negocio y recibí una llamada telefónica de Robert”, dijo Taylor.

“Hicimos un FaceTime rápido, y se le ocurrió esta película increíble para Netflix y me contó todas sus ideas y lo emocionado que estaba y al final dijo que queremos traer de vuelta a Sharkboy y Lavagirl y que tengan una hija. Probablemente fue la conversación más genial que creo que he tenido", reveló la actriz.

"Fue muy divertido, y simplemente creció a partir de ahí. Ya había elegido a los niños. Pude vivir toda la experiencia de hacer un disfraz de niña Lavagirl adulta la segunda vez y poder hacer todas esas cosas fue muy divertido y muy nostálgico", comentó.

Taylor admitió que era "súper nostálgico" volver a estar en los zapatos de Lavagirl. “Es realmente difícil expresar con palabras cómo me siento”, continuó.

“Me siento tan bendecida de ser parte de algo que ha trascendido un poco el tiempo. Incluso después de todos estos años, antes de que surgiera We Can Be Heroes, la gente todavía me reconocía", expresó Dooley.

"Conseguía gente que me dijera que a sus hijos les encantó la película. Lo vieron a través de Netflix y de diferentes maneras, por lo que fue genial verlo en vivo después de todos estos años como algo que realmente conmovió a la gente y les hizo sentir que sus sueños significaban algo", declaró la actriz.

Lavagirl está casada con Sharkboy, quien es interpretado por JJ Dashnaw y no Taylor Lautner, en We Can Be Heroes, y tienen una hija llamada Guppy. ¡Resulta que Guppy se parece un poco más a su padre!

"Sus poderes van con papá", dijo Taylor. “Ella puede doblar el agua, así que tiene una muy buena mezcla de ambos y puede hacer lo que yo puedo hacer con lava y con agua. Es una buena combinación, pero ella se parece un poco más a su padre".

La película deja abierto para una secuela, y el que Taylor siga como Lavagirl. "Seguro que regresaría", dijo la artista.

“Haría cualquier cosa por Robert. Además, haría cualquier cosa por Lavagirl. Estoy tan atada a ese personaje. La amo tanto. Volvería como Lavagirl cada vez que alguien me lo pidiera", afirmó. ¿Te gustó ver el regreso de Taylor Dooley como Lavagirl? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

