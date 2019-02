Taylor Díaz vive un excelente momento

Con su primera gira Taylor Díaz recorrió diversos puntos de la geografía nacional, en lugares como Tampico, Oaxaca, Cancún, Puebla, Veracruz, la Ciudad de México, Tabasco, e incluso Mérida.

Taylor Díaz es una persona agradecida, pues pese a que él no contó con apoyos para crear su propuesta y esto lo frenó en cierto momento, sí está dispuesto a brindarle la mano a jóvenes talentos de cualquier parte de la república.

¿Cómo van las cosas en tiempos recientes?

Es muy grato contarte que recién terminé mi primera gira a nivel nacional apenas en diciembre del año, gracias al éxito que tuvo mi anterior sencillo “Romeo”.

¿Cuál es el tema que estás promoviendo ahora?

Ahora estoy con el lanzamiento de la canción “Besándote”, la cual está rompiendo todas las cifras que ya tenían las otras canciones y bueno, estoy por empezar la segunda parte de la gira en este año.

¿Para cuándo estará el video de “Besándote”?

Justo ahora estamos trabajando para su realización aquí en la Ciudad de México, donde estoy con mi equipo para iniciar el rodaje precisamente esta semana.

¿Qué sientes ante tu evidente crecimiento artístico?

Para mí significa que todo el trabajo que me ha costado comienza a rendir frutos, sentirte querido es lo más importante, el que la gente me busque por lo que estoy haciendo me parece increíble.

¿A nivel personal cómo te encuentras?

Me siento en un momento muy estable, me siento muy feliz con lo que está ocurriendo, me encuentro muy feliz con mi familia, estoy en un momento muy estable en mi vida.

¿Qué opinas de la enorme competencia en México?

Creo que como en todo hay que trabajar, porque tú sabes que el trabajo es lo que hace que la gente crezca. También creo que hay espacio para todo.