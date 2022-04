Tatoos de Galilea Montijo

Cada uno de los tatuajes de Galilea Montijo guardan un significado emocional que pocas personas conocen, sin embargo son muy especiales para la conductora, quien ha recibido fuertes críticas por tener varios en diferentes partes del cuerpo.

Galilea Montijo es una de las conductoras más populares de México, y actualmente es una de las figuras del equipo del programa “Hoy” que se emite por Televisa. La bella actriz, no solo es reconocida por su carisma y talento frente a cámaras, también es famosa por los múltiples y pequeños tatuajes que posee.

Si deseas conocer las mejores fotos de Galilea Montijo con cada uno de sus tatuajes, a continuación La Verdad Noticias te enlista todos los que se ha hecho y sus significado que guardo.

Tatuajes de Galilea Montijo en la muñeca

Tatuaje de Galilea Montijo en la muñeca

El tatuaje de la conductora que lleva en la muñeca izquierda y que fácilmente se puede ver, es una estrella que representa a sus queridos que ya no están y oro más de un símbolo de infinito en la muñeca derecha.

Fue en una emisión de Hoy donde Galilea se tatúo nuevamente, la conductora al igual que Raúl Araiza se animaron a ponerse algo de tinta en el cuerpo durante la transmisión.

Tatuajes de Galilea Montijo en la mano

Tatuaje de Galilea Montijo en la mano

En total son 3 tatuajes que se pueden ver en las fotos de las redes sociales de Galilea Montijo y que se ha hecho en la mano, estos son:

Un ojo en el dedo medio que suele representar la verdad, la claridad y la protección. Un diamante en el anular que se ha considerado también como un símbolo de buena suerte y progreso. Un tattoo que dice “Shhh…” en el dedo índice de la mano derecha.

Galilea no está exenta de las críticas y los comentarios maliciosos sobre sus tatuajes, y ante esto ella respondió de manera contundente: Los tatuajes no te hacen mala persona, así como las corbatas tampoco te hacen decente, yo respeto si no te gustan los tatuajes así como respeto los gustos y creencias. No señales, no opines si no te consta algo.

Significado de los tatuajes de Galilea Montijo

Tatuaje de Galilea Montijo en el dorso

Otros de los tatuajes que tiene la conductora y que tienen un significado muy personal son:

Un tatuaje de colibrí en el pie derecho en homenaje a su abuela. Un dibujo de un electrocardiograma en el costado derecho del torso a la altura del codo. Un triángulo en el brazo izquierdo.

En total son 8 los significados de tatuajes de Galilea Montijo que se han realizado en diferentes momentos de su vida.

