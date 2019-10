Tatiana sufre parálisis facial y muestra los estragos a sus fans (VIDEO)

Tatiana Palacios Chapa, mejor conocida como ‘Tatiana’ es una de las artistas más queridas por los mexicanos, pues la cantante quien también se ganó el nombre de ‘La reina de los niños’, es, fue y será parte de la infancia de muchas generaciones.

Tal vez la recordarás por sus alegres canciones infantiles, las cuales seguro escuchabas cuando tus padres las ponían en fiestas o simplemente para alegrarte el día, las cuales estaban llenas de ritmo y temas educativos.

Recientemente Tatiana regresó a los escenarios para volver a conquistar a una nueva generación de infantes, y aunque su música no envejece, los estragos de los años ya hacen efecto en ella, y ahora sufrió un preocupante percance en uno de sus viajes.

La famosa cantante reveló que durante uno de sus últimos viajes sufrió otro episodio de parálisis facial, una condición que le ha afectado por años, y lo cual ya no le permite articular algunas palabras de manera correcta.

Durante un video a través de Instagram tv, ‘La reina de los niños’ habló de su último episodio, el cual tuvo lugar cuando bajaba del avión durante uno de sus viajes, ya que aparentemente tenia bajas sus defensas, y el cambio de temperatura propició a que esto sucediera.

Aunque nuevamente se vio muy afectada, Tatiana sigue con la frente en alto, fiel a su lema ‘El show debe continuar’ y a través del video, les platicó a sus fans sobre este extraño y grave padecimiento que la aqueja.

“Tatifans y amigos, les tengo que grabar este video porque siempre he sido transparente con ustedes, les he contado todo lo que ha pasado en mi vida y más. Me dio parálisis facial el día de ayer, bajándome del avión por la baja de defensas, no dormí lo suficiente, la vida del artista y por el cambio de clima…”