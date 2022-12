Tatiana revela por qué disfruta tanto su soltería

La guapa conductora de “MasterChef Celebrity”, Tatiana confesó que no le interesa tener pareja y que está disfrutando 3 largos años de soltería, fue en una entrevista al lado de Fernando Lozano para su canal de Youtube, que la cantante reveló que le da flojera tener novio.

"No sé, ya me da flojera conocer a alguien y el empezar con el ¿dónde estás? ¿con quién estás?, ¿por qué te vas de gira? y explicarle, ay no me da flojera la verdad, estoy feliz, estoy por primera vez Fernando, viviendo feliz conmigo misma”, comentó.

En ese contexto, la cantante aseguró que no siente la necesidad de tener una pareja, además declaró que anteriormente no sabía estar sola, pero que en los últimos años ha descubierto lo agradable que es estar con ella misma y sintiéndose cada vez mejor.

“Yo no podía estar conmigo misma, no sé si porque no me había aprendido a escuchar y no me había silenciado para aprenderme a conocer, pero estoy muy feliz conmigo misma, me la paso increíble, yo sola y claro tengo amistades padrísimas”, relató.

Cuenta como supera su separación

Tatina explica que le gusta su soltería

La intérprete, también habló sobre su más reciente separación con Alejandro Cervantes, que se dio en el 2020, sobre ello comentó que se la estado pasando de viaje, sanando las heridas.

“Me la he pasado viajando también con amigas de ‘vámonos a Alaska’ pues vámonos, gastando lo que quiero o no gastando, ahorrando, comprándome una casa, decorando, me la he pasado muy bien y ya van a ser 3 años que estoy sola” expresó la conductora.

Tatiana rompe en llanto

Tatiana revela que casi llora en MCHC

Tras spoilear quienes eran los finalistas de esta nueva edición de MasterChef Celebrity, Tatiana contó que fue una de las experiencias más horribles de su vida, pues nunca pensó que los fanáticos del reality identificaran tan rápido a los posibles ganadores, sobre ello, dijo que casi lloró, pues la situación no terminó nada bien con los productores, y pese a que se disculpó, tuvo que superar el “hate” de los usuarios, lo que fue todavía “más pior”.

"Lloré, sentí que la sangre se me bajó a los pies, fue horrible... los haters me empezaron a decir 'ojalá te demanden, eres una estúp$%d*', unas cosas espantosas, decían que ya no verían el programa", informó La Verdad Noticias.

