Tatiana es blanco de crueles burlas por culpa de su disfraz de La Sirenita

El disfraz de la conductora y cantante infantil ha causado controversia en Internet.

Tatiana se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que presumiera el disfraz que utilizó para las fiestas de Halloween. En esta ocasión, la estrella infantil dio a conocer que se disfrazaría de La Sirenita pero el maquillaje no fue del agrado de los fans.

Sin embargo, ella recurrió a un truco de Internet para realizarse un aspecto de escama utilizando maquillaje y una red. Tristemente, se le pasó la mano y terminó luciendo unas mejillas muy oscuras pero eso no fue impedimento para que lo presumiera en Instagram.

“Voy a una fiesta de disfraces y según yo, éste es mi maquillaje de sirena, vean, con una pantimedia de red, bien pinterest, que te lo pones y luego topo, pero no me quedó bien o ¿qué opinan? ¡Ay no, qué horror!”, dijo Tatiana, quien hace unos meses filtró sin querer a los finalistas de MasterChef Celebrity México.

Cibernautas se burlan de Tatiana

El disfraz de la cantante desató crueles burlas en su contra.

El disfraz que la intérprete de ‘No me quiero bañar’ utilizó en estas fiestas de Halloween no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes lanzaron crueles burlas en su contra. Sin embargo, no todo fue malo para ella debido a que más de uno se sintió identificado con ella.

“Ella es la sirenita atropellada”, “Se disfrazó de Ariel y parece que hizo unas carnitas asadas”, “No me burlo de ella porque claramente podría ser yo” y “Si ella que tiene los recursos le queda así, ¿qué puede esperar un mortal como nosotros?” son algunas burlas que recibió Tatiana en redes sociales.

¿Qué tan famosa es Tatiana en la actualidad?

No se puede negar que la artista regiomontana goza de gran popularidad entre el público actual.

Además de ser una estrella infantil y conductora en TV Azteca, La Verdad Noticias te informó con anterioridad que Tatiana goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales y una prueba de ello es que su perfil de Instagram ya supera los 466 mil seguidores.

