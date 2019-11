Tatiana comparte impactante foto tras sufrir parálisis facial

Tatiana ha tenido una larga trayectoria en la música logrando el recibimiento del público. La artista alcanzó popularidad tras los lanzamientos de sus discos, llevando alegría a los más pequeños, pues desde entonces ha sido considerada como "La reina de los niños".

Actualmente la famosa sigue compartiendo su música debido a las presentaciones que realiza en diversos lugares, sin embargo, su agenda apretada y el estrés, provocó que la cantante tuviera una parálisis facial, lo que causó estragos en su rostro, por fortuna la famosa acudió de inmediato al médico para recibir un tratamiento y poder recuperarse.

Te puede interesar: Tatiana sufre parálisis facial y muestra los estragos a sus fans (VIDEO)

Cabe mencionar que la cantante tras lo ocurrido decidió compartir un video para dar a conocer lo que vivió, pues a pesar de ello siguió con sus presentaciones. Sus fieles admiradores comenzaron a enviarle diversos mensajes de buenos deseos y pronta recuperación.

Recientemente Tatiana decidió compartirles a sus fans cómo ha quedado su rostro luego de la parálisis facial que sufrió el pasado 24 de octubre; la cantante decidió agradecer las muestras de cariño que ha recibido con unas emotivas palabras.

La cantante agradeció todo el amor que recibió de sus tatifans, amigos y sus familiares, aunque a pesar de las terapias, la cantante quiso seguir con sus presentaciones: "No quise parar ningún show pues parte de la terapia es estar moviendo la cara, haciendo muecas, etc, y en gran parte mi show consiste en eso, aunque tuve que aumentar mis horas de sueño pues casi no dormía".

Tatiana sorprende a sus fans al mostrar su rostro

Tatiana comparte impactante foto tras sufrir parálisis facial

Tatiana mostró su rostro por primera vez tras haber sufrido una parálisis facial, la instantánea fue tomada el pasado 3 de noviembre, "Gracias por todo su cariño y apoyo, aún sigo con mis terapias, inyecciones y vitaminas pero ya hay mucha mejoría, ¡los quiero!".

Dale click a la estrella de Google New y síguenos