El misterioso paradero de la madre de Luis Miguel vuelve a dar de que hablar en las redes sociales y aquí en La Verdad Noticias te decimos la razón. Resulta que la cantante infantil Tatiana aseguró en entrevista para Ventaneando que Marcela Basteri está muerta.

Tatiana aseguró que la muerte de Marcela Basteri era un secreto a voces en el medio artístico y que este cobró fuerza al ver que Luis Miguel viajaba a México sin su compañía: “Todos sabemos que no está viva, es un secreto a voces en el medio artístico, de la gente importante de la televisión y de las revistas se sabía eso”.

Tatiana asegura que la muerte de Marcela Basteri es un secreto a voces.

Sin embargo, el momento más polémico de dicha entrevista fue cuando la cantante Tatiana aseguró que Marcela Basteri había muerto ahogada durante una fiesta: “Se sabía que había muerto en una fiesta en Italia o en España, no me acuerdo, en una alberca. Es lo que yo sé, de lo que me enteré”.

Tatiana recuerda el favor que le hizo a Luisito Rey

De igual modo, Tatiana recordó el favor que le hizo a Luisito Rey, el papá de "El Sol", quien le pidió a ella y a su madre que cuidaran a su hijo menor, Sergio, en un vuelo de Madrid a México. La cantante mencionó que el pequeño también iba acompañado de su abuela, pero que ella no podía cuidar de su nieto debido a su avanzada edad.

“Yo creo que Luis Miguel no sabía, Luisito Rey nos vio en el aeropuerto y nos dijo que nos tenía que pedir un favor muy grande, que si podíamos cuidar a Sergito mientras vuela para México. Cuando aterrizamos ya estaban esperándolos, no me acuerdo quién”, explicó la ex esposa de Andrés Puentes.

Por último, Tatiana elogió a Sergio Basteri, a quien en ese momento consideró que era un niño muy encantador: “Un niño hermoso con el pelo así de cazuelita, pero cafecito no güero como el de Luis Miguel con unos ojos muy grandes, muy lindo y muy hermoso niño, muy sonriente”.

Fotografías: Redes Sociales