Tati Westbrook DEMANDA a un canal de Youtube por supuesta difamación/Foto: Seventeen

Según los informes del medio Perez Hilton, la gurú de la belleza Tati Westbrook está demandando a una youtuber llamada Katie Joy por difamación después de que su canal de videos “Without A Crystal Ball" cubriera recientemente una demanda separada en la que Westbrook supuestamente está involucrada.

Ahora, el equipo legal de Westbrook argumenta que la cobertura en curso de Joy es difamatoria, y han entablado una demanda contra ella.

Hace un tiempo, Tati fue la causante de manchar la carrera del youtuber James Charles. Sin embargo, tiempo después ella misma le pidió disculpas al joven maquillista. Westbrook comenzó a perder credibilidad desde entonces entre miles de usuarios/Foto: Elite Daily

Todo comenzó a llegar a un punto crítico cuando Joy publicó un vlog el miércoles pasado en el que informaba sobre las acusaciones que involucran a Tati y su esposo James, de parte de su ex socio comercial Clark Swanson.

Este último ha alegado múltiples fechorías financieras contra la pareja, según se informa, algunas incluyen la popular paleta de sombras de ojos de Tati y un acuerdo comercial que supuestamente salió mal.

La propia Joy dio un resumen de esa demanda, así como algunas otras supuestas maniobras legales en las que James ha estado involucrado, en un video de 34 minutos que se publicó a finales de la semana pasada.

Ni siquiera una semana después, la youtuber volvió a informar que la pareja la demandó por difamación, como consecuencia de la presentación de informes que la nativa de Minnesota había llevado a cabo en su canal de YouTube.

¿Tati Westbrook quiere que la youtuber cierre su canal?

En una supuesta declaración publicada a finales de la semana pasada en su cuenta de Twitter eliminada desde entonces, Joy les dijo a sus seguidores que aún no había sido notificada en la demanda, que aparentemente alega "angustia emocional y difamación" en su esencia.

También se publicó un enlace a la denuncia en las redes sociales a través de una descarga de DropBox.

Según ONTD, la demanda de Westbrook contra la youtuber enumera al menos 114 casos en los que supuestamente ella "declara sus opiniones negativas sobre Tati y James como un hecho" durante sus segmentos al aire.

No es sorprendente que los canales de drama de YouTube estén teniendo un día de campo con esta noticia, informando y publicando bastante durante el fin de semana.

Luego de su desactivación de Twitter, Joy envió una advertencia a otros creadores de YouTube en Instagram escribiendo en parte:

“Cualquiera que se regodee o actúe por encima de mí, solo recuerda que si estás haciendo videos como yo y comentas, esto te puede pasar. El hecho de que no haya sucedido todavía no significa que no ocurrirá. Pero tengan cuidado con lo que cubren, en serio. Hay mucha gente adinerada en YouTube que gasta mucho dinero para mantener callados a los creadores más pequeños”.

Ver esta publicación en Instagram �� Una publicación compartida por Katie Joy (@withoutacrystalball) el 1 de Nov de 2020 a las 9:07 PST

Ahora, parece que ha terminado de hablar públicamente sobre la demanda, lo que probablemente sea una buena idea para todas las partes involucradas.

También te puede interesar: Jeffree Star: Shane Dawson afirma que Tati Westbrook es la verdadera manipuladora

¿Qué piensas de este último drama de YouTube?, ¿Crees que Tati realmente se está aprovechando de su posición para evitar que la critiquen? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.