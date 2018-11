Taron Egerton no participará en "Kingsman 3"

La saga de películas de acción Kingsman se ha vuelto una de las mas exitosas y preferidas por los fans de este género, y tras el rotundo éxito de “Kingsman: The secret service” en el año 2015, dos años después la secuela de la famosa película llego con “Kingsman: The Golden circle” donde lamentablemente se le dijo adiós a uno de los personajes más queridos de la saga.

Los fans que aún seguían a la espera de noticias de la tercera parte aparentemente titulada “The red diamond” se llevaron una gran decepción con las novedades del filme.

El famoso actor Taron Egerton, quien interpreta al protagonista de la saga, el joven espía llamado Eggsy, acaba de confirmar que no formará parte de la tercera entrega de la saga, pues su personaje no formará parte de la historia.

“Eso no significa que no vuelva a estar en Kingsman nunca más”

Durante una entrevista en la promoción de su última película “Robin Hood” el joven actor aclaró que la razón por la que no formará parte de la tercera entrega de Kingsman se debe a que la trama será una precuela, que tomará lugar mucho antes de la primera película pues se centrará en la época de la primera guerra mundial, y el protagonista de esta aventura será el actor Ralph Fiennes (en un papel aun sin confirmar)

El actor terminó la entrevista diciendo:

“Eso no significa que no vuelva a estar en Kingsman nunca más. Estuve con Matthew Vaughn hace pocos días, seguimos trabajando juntos, pero no estoy implicado en su próximo viaje en ese mundo. Su idea para la nueva película es increíblemente emocionante. Me entristece no estar con él pero no es lo último que veremos de Eggsy”.