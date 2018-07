Tarelu Campos de nuevo al quirófano ¡tras cáncer de mama!

Tarelu Campos de nuevo al quirófano ¡tras nuevo cáncer de mama!

Luego de meses un poco difíciles, Tarelu Campos hija de la periodista Matía Teresa Campos ahora se encuentra pasando por uno de los peores momentos; pues de nueva cuenta será intervenida por nuevo cáncer de mama. Esto lo hará en los próximos días del mes de julio, apresurándose para que esto no se complique aún más.

"La paciente Dña. Teresa Borrego Campos presenta un nuevo tumor primario en la mama izquierda por lo que será intervenida en los próximos días en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. El proceso está siendo coordinado por el doctor Francisco Lobo"…

Fue lo mencionado en una receta del hospital universitario Fundación Jiménez Díaz, pues en la parte inferior aparecen dos nombre uno es de Tarelu Campos y el otro de su doctor, ambos firmados por los mismos.

A principios del año 2012 comenzó a circular que a la periodista le habrían diagnosticado cáncer de mama, luego de cinco años bastante cruciales; Tarelu Campos anunció en la revista HOLA! Que finalmente estaba curada y esto fue lo que dijo:

"Cuando fui a la última consulta de mi oncólogo, iba muy angustiada, pensé que me iba a decir que no había podido llegar a la meta... y cuando me dijo que estaba todo bien, respiré".

Y aunque no lo pudo evitar, Tarelu Campos mostró un poco de temor, y se preguntó:

ockq uote> "¿Qué me va a pasar ahora? He estado cinco años medicándome y de repente me retiran la medicación, porque esto es de un día para otro, y ahora se acabó. Tengo miedo de que mi cuerpo no responda".