Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Uno de los grandes directores de cine de los últimos tiempos hace algún tiempo realizó algunos promesas sobre las dos últimas películas que filmaría antes de retirarse y todo parece indicar que una de ellas ya se está cocinando pues Quentin Tarantino filmará los asesinatos de la familia Manson. Quentin Tarantino bajo el argumento de no querer ser un 'director viejo' habí dicho que llegada su película número 10, solo filmaría 2 más y así será pues se encuentra escribiendo la trama y el argumento de lo que será su proyecto 11, al hablar de los asesinatos cometidos a finales de los sesenta por Charles Manson y sus seguidores en California, mejor conocidos como 'La Familia'. Hasta el momento el cineasta se había especializado unicamente por sus estilos favoritos, lo que son la películas de gánsters, los westerns y películas de las artes marciales, sin embargo de llegar a un buen acuerdo, esta sería la primera película basada en hechos reales que el director de 54 años filmaría. Todo indica que Quentin Tarantino retomará el caso de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski que fue asesinada por los seguidores de Manson estando embarazada. Manson fue condenado a cadena perpetua y, en la actualidad, continúa entre rejas. [caption id="attachment_779274" align="alignnone" width="638"] Charles Manson siendo detenido.[/caption] Se sabe que en 1969, Charles Manson y un grupo de sus seguidores de la secta La Familia asesinaron en Los Ángeles a siete personas unos crímenes que conmocionaron a la sociedad estadounidense y que marcaron a la contracultura de los años sesenta y al movimiento hippie En el caso de Tate fue revisado en películas, documentales y especiales que intentaban hacer sentido del terrible incidente, y ahora Tarantino lo retomará y lo llevará a la pantalla bajo su propio estilo. Con información de The Hollywood Reporter, se dice que el proyecto todavía no tiene título, pero Harvey y Bob Weinstein, que han trabajado con el director en proyectos anteriores, estarán involucrados en la producción y nombres como Brad Pitt, Jennifer Lawrence y Margot Robbie, quien podría dar vida a Sharon Tate, ya comienzan a sonar entre los posibles candidatos para protagonizar la película que podría comenzar a filmarse en el verano del 2018.

