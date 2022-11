Tarantino dice adiós al cine

Quentin Tarantino, una de las vacas sagradas de Hollywood, ha revelado a la cadena de noticias CNN su decisión de retirarse del cine, por lo que su siguiente película será la última.

El aclamado director de cintas como Pulp Fiction, Reservoir Dogs (“Perros de reserva”), Kill Bill o Inglourious Basterds (“Bastardos sin gloria”) y, más recientemente, Once upon a time in Holywood (“Érase una vez en Hollywood”) comentó en dicha entrevista que está listo para retirarse.

Con una sólida carrera en la industria del cine internacional a lo largo de 30 años, Quentin Tarantino recordó que sus planes siempre fueron dirigir sólo 10 películas y se apegará a ello.

Hasta hoy, Tarantino ha dirigido un total de nueve películas independientes y, precisamente, la décima marcará la meta que se ha propuesto.

Tarantino revela sus razones

El ganador del Oscar dice adiós después de 30 años de carrera

“Lo he estado haciendo durante mucho tiempo; lo he estado haciendo durante 30 años. Es hora de terminar el espectáculo”, sentenció el director, cuya obra ha merecido el permanente elogio de la crítica junto con numerosos galardones, como dos premios Óscar, dos Globos de Oro, dos premios BAFTA y la Palma de Oro del Festival de Cannes.

A pesar del anuncio sobre su retiro, Tarantino no adelantó nada acerca de los planes que tiene planes para la que será su décimo y último filme, aunque sí apunto algo sobre su futuro tras dejar las cámaras: comentó que se veía escribiendo libros o incursionando en el teatro.

