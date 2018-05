Tanya Vázquez, "Una mamá luchona"

Tanya Vázquez confesó que ella es una mujer trabajadora que sacará adelante a su hija sin la ayuda de su ex pareja a diferencia de otras famosas que hacen hasta lo imposible para que el padre de sus hijos les brinde una pensión alimenticia.

“Soy una mamá que tiene que trabajar, que me gusta mi trabajo, que amo la actuación, entonces hay que hacerlo, yo quiero también que mi hija y que creo que todas las mujeres y todas las niñas debemos de vivir con esa ideología también de vida, no depender nada más del hecho de que el hombre es el que trabaja y la mujer es la que se queda en casa lavando platos”, dijo en entrevista para el programa “De Primera mano”.

Tanya Vázquez regresará a trabajar para mantener a su hija.

Durante un evento al que asistieron varios famosos, Tanya Vázquez se negó a dar algunos detalles de la relación que hoy mantiene con su ex esposo Sebastien Belkhelfa, quien de acuerdo a lo que la misma artista declaró hace algunos meses, no le da ninguna ayuda para mantener a la menor.

“De ese tema prefiero no hablar, lo omito totalmente”, expresó.

Posteriormente, la guapisima Tanya Vázquez que, a pesar de esta situación, ella no impide que su hija vea a su padre. “Siempre lo ve, o sea nunca he impedido que vea a su papá, yo creo que ambas partes, tanto papá y mamá son importantes para un hijo o una hija”.

Finalmente, Vázquez subrayó: “siempre la voy a sacar adelante, yo siempre voy a luchar y a no poner pretexto o no tener justificaciones de no tengo para la escuela, no tengo para tu educación o no tengo para el doctor, y lo seguiré haciendo durante toda mi vida mientras Dios me preste vida”.

Además de Tanya Vázquez, artistas como Andrea Torre, Carlos de la Mota, Diego de Erice y Moisés Arizmendi también se dieron cita en el evento Varilux X Series, celebrado en el Foro Masaryk de la Ciudad de México.