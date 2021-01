¡Tanya Roberts está VIVA! Desmienten al representante que confirmó su muerte

Tanya Roberts sigue viva, después de que informes de varios medios de Estados Unidos indicaran que la actriz falleció durante el fin de semana.

La condición de Tanye Roberts se confirmó durante el episodio del lunes de Inside Edition, ya que su novio de toda la vida, Lance O'Brien, recibió la noticia en medio de una entrevista.

Desmienten información de Lance O'Brien sobre la muerte de Tanya Roberts

Lance O'Brien confirmó que Tanya Roberts, quien es mejor conocida por sus papeles en Los ángeles de Charlie, A View to Kill y That '70s Show, había sido hospitalizada y colocada en un ventilador en el Cedars Sinai Medical Center después de colapsar en su casa en Nochebuena, pero no pudo estar junto a su cama hasta el domingo, cuando había creído que ella estaba a solo unas horas de morir.

“Cuando ella me vio y yo estaba allí, vi que sus ojos se abrían”, reveló O'Brien. “Me sentí bien. Le dije: 'Oye, sus ojos se están abriendo. Sus ojos se están abriendo'. Me dijeron que es solo un reflejo".

Muerte de Tanya Roberts fue noticia falsa

Los informes de TMZ habían indicado inicialmente que Tanya Roberts había fallecido el domingo, y tanto O'Brien como su representante confirmaron inicialmente la noticia.

Horas después de que varios medios publicaran la noticia de su muerte, y las redes sociales se llenaran de homenajes de fans y compañeros del medio, su representante, Mike Pingel, reveló que el hospital donde está internada la actriz le llamó para informale que la información sobre su muerte no era correcta.

Hasta el momento, la familia no ha dado ninguna declaración sobre porque divulgaron la nota de su muerte cuando Tanya Roberts sigue con vida. Sin embargo, la estrella de cine continúa en cuidados intensivos y en condición crítica.

Tanya Roberts es mejor conocida por su papel de Julie Rogers en la última temporada de Los ángeles de Charlie, y de la chica Bond, Stacey Sutton en A View to Kill de 1985.

Más recientemente, interpretó a Midge Pinciotti, la madre de Donna Pinciotti, en más de 80 episodios de That '70s Show. A lo largo de su carrera, también protagonizó una gran cantidad de películas de género B, como The Beastmaster, Sins of Desire, Inner Sanctum, Favorite Deadly Sins y Tourist Trap.

