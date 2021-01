Tanya Roberts MUERE un día después de FALSO anuncio de su fallecimiento

La actriz Tanya Roberts, a quien muchos conocen por la película de James Bond A View to Kill y That 70s Show, murió a la edad de 65 años. Esta lamentable noticia sigue a un anuncio prematuro de su muerte hecho por su representante el lunes 4 de diciembre que se actualizó más tarde, pero TMZ informa que la actriz falleció el lunes por la noche.

Roberts falleció en el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, y su socio Lance O'Brien le dijo a TMZ que recibió una llamada de uno de los médicos de Tanya el lunes por la noche poco después de las 9:00 p.m. diciéndole que Tanya había fallecido. A Roberts le sobreviven Lance y su hermana Barbara Chase, nuestros pensamientos están con su familia y amigos.

Como informamos en La Verdad Noticias, la carrera de la actriz Tanya Roberts comenzó en 1976 y alcanzó un ritmo en 1980 con un papel recurrente en Los ángeles de Charlie. Luego aparecería en proyectos como The Love Boat, Fantasy Island y The Beast Master, seguido de su papel en A View to Kill de 1985, donde protagonizó junto a Roger Moore como Stacey Sutton.

Continuó apareciendo en proyectos como Silk Stalkings, Hot Line y The Blues Brothers Animated Series hasta convertirse en un elemento básico de That '70s Show como Midge Pinciotti, la madre de Donna. Pero eso no es todo, pues siguió apareciendo en 81 episodios de la amada serie, y eso se sumaba a una exitosa carrera como modelo que incluía anuncios de Clairol, gafas de sol Cool Ray y más.

El anuncio de la muerte de Tanya Roberts

Los obituarios de la ex estrella de “Los Ángeles de Charlie”, de 65 años, se publicaron en todo el mundo el lunes después de que su agente informara a los medios de comunicación que había muerto en el Hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles el domingo. Pero luego se dio a conocer que seguía viva pero en estado crítico.

Ahora su pareja, Lance O’Brien, en declaraciones al sitio TMZ relató que recibió una llamada de uno de los médicos de Tanya el lunes por la noche, poco después de las 9 p.m., informándole que la ex chica Bond había fallecido.

