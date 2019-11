Tano Elizalde recuerda el asesinato de Valentín Elizalde “no te vayas” le gritó

Valentín Elizalde fue uno de los cantantes del género regional mexicano más importante de todos los tiempos, sobre todo en la década de los 2000 cuando vivía La cúspide de su éxito.

Cómo es bien sabido, la madrugada del 25 de noviembre del 2006 Valentín Elizalde fue víctima del crimen organizado, cuando lo asesinaron a balazos tras salir de su palenque en Reynosa mismo que sería su último concierto.

Pero Valentín Elizalde no se encontraba sólo ese día, ya que se encontraba acompañado de Tano Elizalde líder de la banda Guasaveña, quien además era su primo y mejor amigo.

La banda Guasaveña era mi era la misma que acompañaba a Valentín Elizalde en todos sus conciertos, por lo cual Valentín y Tano no se separaban ni un momento, incluso en el día de su muerte.

Al presenciar el dramático momento Tano Elizalde siempre rinde memoria a su primo Valentín Elizalde incluso en su doceavo aniversario luctuoso, el primo del gallo de oro no pudo evitar compartir un video en su cuenta de Facebook en donde rinde memoria A quién fue su mejor amigo.

“Por mi pasan en mi mente desde que físicamente no estás conmigo, los segundos que te tuve en mis brazos antes de partir de este mundo. Sé que un día estaremos juntos para siempre. Yo sé que escuchabas mis palabras de desesperación cuando te gritaba: ¡no te vayas, no me dejes!”, le publicó Tano Elizalde

Tano Elizalde también estuvo a punto de morir en el atentado que vivió Valentín Elizalde el pasado 25 de noviembre del 2006, sin embargo corrió con suerte pues únicamente resultó herido a causa de los diversos impactos de bala que recibió.

Valentín Elizalde es recordado por canciones como "Vete Ya", misma que aún es de las más escuchadas por el público, no sólo mexicano, sino también a nivel internacional.

