Tania Ruíz y Enrique Peña Nieto gozando de increíbles y lujosas vacaciones

Luego del repentino divorcio del ex mandatario de México Enrique Peña Nieto y la ex primera dama Angélica Rivera, mucho se ha venido mencionando respecto a una posible nueva relación del EPN con la modelo Tania Ruíz.

Aunque con anterioridad ya se habían lanzado notas que comprometían al ex presidente con Tania, no se había podido comprobar si en realidad existía una relación entre ellos o solo se habían basado en rumores.

Y es que a las pocas semanas de haber hecho oficial el comunicado en el que informaban su formal divorcio Peña Nieto y Angélica Rivera, se captó al político en compañía de la -entonces desconocida- modelo Tania Ruíz, en España.

Enrique Peña Nieto y Tania Ruíz en Madrid, España.

Sin embargo y a pesar de que la modelo fue la única que se pronuncio al respecto, comentando que no había nada -por el momento- entre ellos, no fue, si no hasta ahora que las cosas empiezan a ser un poco más públicas.

Pues en esta ocasión Peña nieto y Tania Ruiz fueron captados por segunda vez en una nueva situación que compromete y sugiere que ambos buscan o se encuentran en una relación sentimental, ya que esta nueva pareja se dejó ver vacacionando.

Así es, Peña Nieto y la modelo Tania Ruíz, decidieron pasar unas relajantes vacaciones en las playas de Acapulco con motivo de la celebración de la boda de Mar Collado -hija del reconocido abogado Juan Collado- y Gonzalo Zabala.

A la boda asistieron importantes empresarios y políticos, entre ellos, la ex titular de SEDATU, Rosario Robles. La boda no careció de elegancia -como era de esperarse- y la bella Tania Ruiz lució un hermoso vestido amarillo, que presumió de diseño propio.

"Me encanta Acapulco!!! Unas fotos usando un diseño mío de mi marca KuK. Siempre haciendo pruebas conmigo. Les gusta? Bonito fin y Puente a todos!! Que la pasen padrisimo!!" Fueron las palabras con las que Tania describió su outfit .

Esta pareja disfruto de grandes y afables momentos en compañía de quienes fueron colegas y hoy amigos del ex presidente. Incluso, Peña Nieto se dio el tiempo de jugar golf y gozar de los espectaculares paisajes que brindan los "green" de lujosos hoteles como el 'Princess' ubicado en una de las zonas más exclusivas de Acapulco.

Ni Tania Ruíz, ni Peña Nieto se han pronunciado con respecto a este suceso, unicamente la modelo ha sido quien compartió algunas imágenes en solitario.