Tania Ruiz exhibe detalles ocultos de Enrique Peña Nieto

Como todos sabemos, desde hace algunos meses, el ex presidente Enrique Peña Nieto se divorció de Angélica Rivera para poder iniciar una relación con la flamante modelo Tania Ruiz, con quien lleva un tierno noviazgo, y de quien se ve perdidamente enamorado.

La modelo originaria de San Luis Potosí, utiliza sus redes sociales con mucha frecuencia, sobre todo Instagram, donde suele compartir muchas imágenes e historias con frases motivacionales, como toda una influencer.

Sin duda, las preguntas que más realiza son todas aquellas relacionadas a Enrique Peña Nieto, y aunque el ex presidente tiene una compostura que guardar, a su novia parece no importarle mucho, pues sin más ni menos lo exhibe en Instagram y revela muchos detalles sobre su vida.

Tal es el caso del video que se hizo viral, donde se ve al ex presidente bailando, no muy bien de hecho, y donde le da tremendos besotes a su pareja.

Pues en esta ocasión Tania Ruiz confesó que peña nieto tiene un talento oculto, pues al parecer, él le toma algunas fotos que la joven influencer publica en su Instagram, demostrando que Peña es también un buen fotógrafo.

“Él es muy bueno para tomar fotos”, confesó Tania Ruiz en su Instagram, cuando contestó a un comentario realizado por un fan.

Además, aunque Peña Nieto no ha estado muy activo en sus redes sociales, Tania Ruiz ha confesado que no se despega ni un momento de él, así que sabemos que el paradero del ex presidente es donde su novia se encuentre.

Enrique Peña Nieto, y Tania Ruiz se han convertido en la pareja del momento, pues todos estamos a la expectativa de ver cuál será el siguiente momento romántico del que seremos testigos.

Por lo pronto, sabemos que Tania Ruiz no es muy discreta al hablar sobre Enrique Peña Nieto, y se les ha visto muy contentos juntos, mucho más que cuando andaba con Angélica Rivera.