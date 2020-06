Tania Ruiz desmiente rumores ¡Si sigue con Peña Nieto!

Luego de que en las últimas semanas se crearán fuertes rumores sobre una posible separación entre Tania Ruiz y ex presidente Enrique Peña Nieto, la modelo aclaró los rumores a través de sus redes sociales.

En pocas ocasiones la modelo ha respondido a rumores de la prensa, sin embargo, la tarde del 2 de Junio se tomó el tiempo de comunicar en su cuenta de Instagram que la relación con Enrique Peña Nieto continúa.

La influencer y Enrique Peña Nieto comenzaron a salir a principios de 2019, luego de ser captados juntos en Madrid; en marzo de ese año, hicieron oficial su romance al asistir juntos a la boda de Mar Collado, hija de Juan Collado.

La pareja prefiere mantener privada su relación.

Fue en sus historias de Instagram, que la artista aseguró que su noviazgo con el ex Mandatario sigue fuerte porque cuenta, principalmente, con el apoyo de Dios.

“¡Gracias a Dios, en mi relación con Enrique existe lo más importante: Dios! Junto con él: el amor, la lealtad, el respeto, la confianza, la comunicación”, escribió la modelo.

El amor entre Tania y Enrique continua

En otra historia se leía una frase que indicaba que la pareja lleva su relación por el camino de Dios y que ambos se esfuerzan para mantener el contacto a pesar de la distancia.

Los rumores de su separación comenzaron por comentarios del hermano de Tania.

Los rumores de la separación comenzaron cuando en una entrevista, el hermano de la influencer Gerardo Ruiz Eichelmann comentará que su hermana y el político tenían residencias en lugares distintos para pasar la cuarentena, alegando que no estarían juntos durante el encierro.

No obstante, Gerardo no aseguró ni desmintió que su hermana hubiera roto su relación con Peña Nieto, sobre quien dijo que no sabe cómo se encuentra.

Te puede interesar: Tania Ruiz y Peña Nieto ¿Terminaron? Esto se sabe al respecto

Al principio de su relación, la Tania compartió algunas fotos al lado del exmandatario, pero en fechas recientes ha sido muy discreta con los detalles de su vida privada que comparte con sus más de 400 mil seguidores en Instagram.