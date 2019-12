Tania Ruiz ENGAÑÓ a Enrique Peña Nieto con famoso actor de Televisa

Tania Ruiz, modelo y actual novia del ex- presidente de México, Enrique Peña Nieto vuelve a estar en el centro de escandalosos rumores sobre su relación con el político mexicano.

¿Tania Ruiz le pone los cuernos a Enrique Peña Nieto?

La controversia comenzó cuando la modelo, Tania Ruiz, publicó una fotografía con el guapo actor de Televisa, Valentino Lanús, - famoso por su participación en novelas como Alborada junto a Lucero y Fernando Colunga -, lo que hizo que todos se preguntarán, “¿está engañando a EPN con el actor?”.

Tania Ruiz negó tener un amorío con Valentino Lanús y asegura que su relación con Enrique Peña Nieto va viento en popa. Según la modelo, el actor de “Nada personal” y ella no tienen nada romántico entre ellos, sólo una bonita amistad.

“Valentino es mi amigo desde que llegué a vivir a México [...] La foto que tomaron fue desde el 2013”, dijo Tania Ruiz, “Valentino tiene su familia, tiene su mujer, yo tengo mi pareja, a mí me da risa”, agregó.

Aunque Tania Ruiz asegura que todo va miel entre hojuelas con ella y Enrique Peña Nieto, esto podría no ser verdad.

¿PROBLEMAS EN EL PARAÍSO?

Ser la novia de un político, en especial uno que acaba de terminar su periodo presidencial, la pone en la mira de todos… desde medios de comunicación hasta redes sociales y toda esa atención empieza a pesar en Tania Ruiz.

Tania Ruiz y EPN juntos

“No estaba preparada para esto, pero de repente me hacen muchas preguntas de personal, entonces yo en mi personalidad me considero no ser grosera, las veces que me han visto siempre ha habido un respeto”, confesó.

Las cosas fueron especialmente difíciles para Tania Ruiz al principio, cuando se reveló que ella era novia de Peña Nieto, poco tiempo después de su muy público divorcio con La Gaviota, Angélica Rivera.

“La vez que salí corriendo fue porque me sentí invadida porque estaban muy cerca”, finalizó.

