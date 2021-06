Tania Rincón vuelve a Guerreros 2021 tras sobrevivir al COVID-19

Tania Rincón nuevamente estará como conductora del reality “Guerreros 2021” de Televisa, ahora que logró sobrevivir al virus COVID-19. Fue con una publicación en Instagram que ha confirmado su regreso al show que tuvo que ser sacado del aire por unos días.

“Que bendición poder estar de regreso en mi trabajo que amo y disfruto . Atesorando más que nunca la salud y deseando que esta semana ya todos los Guerreros se reincorporen”, explicó la conductora donde compartió una foto del look que usará en su regreso.

Tania ya está de vuelta en el famoso programa de competencia/Foto: Instagram

Además agregó: “A seguir cuidándonos mucho para que pronto se acabe este bicho. Gracias por el cariño me siento muy querida y afortunada”. Tania, que es ex conductora de “Venga La Alegría”, no fue la única de Guerreros que se contagió del peligroso virus.

Tania Rincón se fue de Guerreros 2021

Como te informamos en La Verdad Noticias, Tanía Rincón se fue del programa Guerreros 2021 después de que el 14 de junio en un video en sus redes sociales, reveló que había dado positivo a Coronavirus, lo cual tenía muy preocupada a la famosa, ya que en aquellos días estuvo de visita con su familia, así que rápidamente decidió aislarse.

Asimismo, la presentadora de televisión y su compañero, Mauricio Barcelata, informaron que Tania no era la única que se había contagiado, ya que casi la mitad de la producción había dado positivo, lo que hizo que el programa tuviera que detener sus grabaciones y fue sacado del aire por unos días.

No obstante, como lo confesó Rincón en su reciente publicación, las personas que se han recuperado del padecimiento, poco a poco irán regresando al show, siempre y cuando salgan negativos en las pruebas. Además, la conductora pidió al público no bajar la guardia, ya que a pesar de las vacunas, todos seguimos estando en riesgo de contagio.

¿Qué equipo ganó en Guerreros 2020?

Las Cobras fueron quienes ganaron la primera edición del reality de Televisa/Foto: Televisa

Los ganadores de Guerreros 2020 fueron el equipo de Cobras, que estaba liderado por la deportista Macky González. Esta fue la primera temporada del reality de competencia que fue transmitido por Canal 5 y producido por la ahora fallecida productora, Magda Rodríguez.

Guerreros 2021 es la segunda edición de dicho programa de Televisa que está inspirado el el show peruano “Esto es guerra”. En esta ocasión los capitanes de equipos son Guty Carrera y Dariana García de Cobras y Nicola Porcella y Paulette Gallardo de los Leones.

La producción ahora está bajo el mando de Rosa María Nogueron, y de nueva cuenta tiene a los conductores de la primera temporada, Mauricio Barcelata y Tania Rincón.

