Tania Rincón se quitó la matriz y ya no podrá tener hijos

Tania Rincón es una famosa conductora que recientemente sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir detalles de su más reciente cirugía a la que se sometió en días recientes y de las que ha comunicado que tendrá algunas consecuencias.

Y es que la conductora de Hoy entró al quirófano en días pasados para someterse a una extracción de matriz, esto luego de presentar algunos problemas en su periodo menstrual, aunado a un mioma que la presentadora tenía desde algún tiempo.

Es por eso que la talentosa y querida conductora Tania Rincón no solo dio a conocer la triste noticia, sino que también compartió parte del proceso que pasó en su cirugía.

Tania Rincón habla de su matriz

A través de una publicación en su cuenta donde la tierna Tania Rincón escribió: “Les voy a contar que el viernes (13 de mayo) me operaron, me hicieron una histerectomía (es decir me quitaron la matriz). Venía ya con temas y un mioma así que pues fue lo mejor”.

Además de eso, Tania recomendó a sus seguidoras estar alerta en su salud y ante cualquier anomalía en su periodo busquen asesoría médica: “A partir de mi experiencia les puedo compartir que cuando tengan sangrados muy abundantes, entendamos que no es normal y que tenemos que acudir al doctor”.

Se ha destacado que Tania y su pareja, Daniel Pérez, ya habían decidido no buscar más hijos después de Amelia y Patricio, los dos que ya tienen, sin embargo, la decisión de operarse y “soltar” la idea de que no podrá a volver a ser madre de forma biológica, mantuvo en conflicto a la conductora, quien al final decidió que extraerse la matriz ha sido lo mejor para su salud.

“Dani y yo ya habíamos decido no tener más hijos pero aún así me costó trabajo tomar la decisión de operarme, me cuesta mucho trabajo parar. Pero bueno, aquí ando tomando las cosas con calma y con mucho agradecimiento”.

La conductora está agradecida

Mas adelante la famosa conductora hizo un agradecimiento especial a su esposo, pues estuvo con ella en todo el proceso, lo cual hizo que fuera más llevadero:

“Gracias porque tuve un diagnóstico bueno y oportuno. Gracias porque tengo un esposo tenaz que está al pie del cañón conmigo y que jamás se queda dormido en el hospital cuando me cuida. Te amo Daniel, eres el mejor enfermero”.

Por último, Tania Rincón agradeció a sus seres queridos estar con ella en este procedimiento: “Gracias a mis papás por ayudarme con Patricio y Amelia. Consentirme y cuidarme. Gracias por todos mis amigos que con sus visitas, risas, flores, mensajes, conchas; me hacen esto más fácil”.

