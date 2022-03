Tania Rincón rompe el silencio sobre Andrea Escalona y revela todo

La bella Tania Rincón, estuvo en el programa de entrevistas llamado "En casa de Mara", en donde confesó varias dudas que tenía su público. Una de ella era sobre su relación con Andrea Legarreta y Andrea Escalona, ya que se rumoraba que no se llevaba bien con ambas.

Sobre la esposa de Erick Rubín, Tania dio a conocer que siempre ha sido muy amable con ella. "Compartimos camerino. Entonces, siempre estamos recomendándonos libros, dándonos consejos... somos muy comadres, la verdad", mencionó la guapa modelo.

¿Tania Rincón y Andrea Escalona se llevan bien?

Por otra parte, Tania también habló de Escalona, ya que hace un par de meses, surgió un video en donde se observa que la hija de Magda Rodríguez la empuja durante una dinámica. Además que en varias ocasiones Andrea ha sido un tanto agresiva con ella como cuando quería tronarle un huevo en la cabeza.

"Me llevo muy bien con ella, creo que nos parecemos en el sentido de que las dos somos muy competitivas..."

"Ese día ella estaba muy apenada porque además todo mundo le decía 'la aventaste'... Lo tomo con mucho humor, no me pasó nada, obviamente no me encanta estarme cayendo al aire, pero trato de tomarlo ya con mucho más humor", dijo.

Internautas piden que Escalona abandone Hoy

Por otra parte, en La Verdad Noticias te hemos contado que el público de redes sociales nunca ha estado inconforme con que Andrea Escalona conduzca el programa Hoy, y muchos piensan que únicamente permanece en este show por su familia.