Tania Rincón revela los problemas del Programa Hoy de Televisa

Tania Rincón es una guapa conductora que sorprendió a sus millones de seguidores en la industria del entretenimiento después de confirmar su regreso a los programas matutinos, pero ahora como compañera de Andrea Legarreta y Galilea Montijo dentro del programa Hoy, una de las transmisiones más exitosas de Televisa.

Ahora la famosa de 35 años se ha consolidado como una de las favoritas de los televidentes a pesar de los constantes rumores que circulan sobre cómo es la verdadera relación entre los integrantes del matutino más famoso del país.

Hay que recordar que el elenco del programa Hoy ha estado en boca de todos debido a la presunta mala relación que tienen los conductores "estrella" con los nuevos integrantes. Por ello, la conductora nacida en La Piedad, Michoacán, rompió el silencio para hablar sobre todos los trascendidos.

Si recordamos a finales del año pasado cuando Tania Rincón confirmó su vuelta a los matutinos tras su exitoso paso por Venga La Alegría. Ahora, después de casi un año de su llegada a Hoy, la conductora decidió destapar detalles sobre el día a día junto a figuras como Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl "Negro" Araiza.

En una entrevista para la revista ¡Hola! la también experta en deportes confesó que la invitación para integrarse al elenco la recibió de parte de la productora, Andrea Rodríguez. La conductora confesó que se emocionó al trabajar junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, dos de las conductoras más famosas en México.

"Durante ocho años fueron mi competencia, pero no en un tema negativo, sino también de admiración, ‘qué raro se siente estar acá, pero me siento muy bien’. Para nada me sentí en un ambiente ajeno", contó en la plática.

Tania Rincón en Televisa

Tal parece que a pesar de que a su salida de Venga La Alegría expresó que no volvería a hacer un matutino, Tania Rincón detalló que se sintió muy halagada cuando recibió la invitación para integrarse al programa de Televisa, al cual considera el matutino número 1 y ella es parte del aniversario número 24.

"Me sentía muy halagada, me sentía muy honrada de llegar al matutino número 1 de la televisión y además, al que está cumpliendo 24 años”, señaló.

Cabe destacar que en cuanto a la relación con sus compañeros, la también conductora del reality show Guerreros y colaboradora de TUDN aseguró que todos se llevan de manera excelente y son unas excelentes personas. Aseguró que la convivencia va más allá del programa de televisión ya que todos están al pendiente de todos.

